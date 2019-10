¿No os habíamos dicho que octubre es el mes oficial de los comeback dentro del K-pop? Tras TWICE, ONF o NU'EST, el turno es ahora para Together X Tomorrow, más conocidos como TXT, que han presentado de manera oficial el disco 'The Dream Chapter: Magic'.

Big Hit Entertainment ha ido publicando en las últimas semanas varios avances de lo que se acabaría convirtiendo en el primer álbum largo de TXT. Y desde un primer momento quedaba claro que la cosa iba a ir de magia.

El nuevo trabajo es una continuación de 'The Dream Chapter: Star', álbum que sacaron en marzo, y que ahora cuenta la historia de un grupo de chicos de personalidad diferente pero con intereses comunes. Soobin en un comunicado de la discográfica ha explicado qué pueden esperar los fans: "queremos seguir la estela de nuestro debut, y describir a unos chicos que persiguen las estrellas y sus sueños".

Por otro lado, Yeonjun confirma que recibieron muchos consejos de BTS. "Nos dieron su opinión sobre el disco y qué mentalidad debíamos tener en un trabajo de esta envergadura", dice el miembro de TXT, que tiene un papel destacado en el videoclip. "Tenemos que estar sanos para desplegar nuestro talento", añade en una frase que quizá hace referencia al trágico suceso de Sulli la semana pasada.

Run Away es el MV principal de este nuevo lanzamiento. El título completo de la canción en coreano es 'Esperándote en el andén nueve y tres cuartos', otro guiño a Harry Potter y al mundo mágico en el que ambientan su videoclip. Si te atreves a practicar caligrafía coreana, en Hangul sería tal que así: TXT (투모로우바이투게더) '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)

Lanzado a las 6 de la tarde (hora local de Seúl), el vídeo acumulaba medio millón de visitas minutos después de su estreno, que ha ido acompañado del resto de canciones que componen el disco. El hashtag #RunAwayWithTXT se ha convertido en tendencia mundial, en un movimiento que vuelve a demostrar la fuerza del K-pop a nivel mundial. Ahora solo queda que le eches un vistazo y compruebes cómo de prometedor es el futuro musical de estos chicos.