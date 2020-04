Flooxer Now | Newsflare

Las dos frases más oídas y repetidas en tiempos de coronavirus son: lávate las manos y quédate en casa. No salir a la calle es crucial para no mantener el contacto con otras personas y no ser contagiado –o contagiar a nadie más-. Por otra parte, lavarse las manos con jabón repetidas veces al día ayuda a desinfectarlas, ya que están en contacto continuo con muchas superficies que podrían estar contaminadas.

Zeke es un camaleón que vive en Hopkinsville, en el estado norteamericano de Kentucky. A este animalito le encanta poner sus pequeños dedos de reptil en la corriente de agua del grifo, y así lavarse las manos. Ante esta extraña pero curiosa costumbre, su dueña, Elizabeth Poe, decidió utilizar el hábito de su mascota para concienciar a los demás y así evitar que el coronavirus se extienda más. Por ello, grabó un vídeo de su camaleón lavándose las manos.

En el vídeo se aprecia cómo el camaleón pantera de Elizabeth, Zeke, aproxima su pata izquierda al chorro de agua y pretende agarrarlo. Tras bañarse esa pata durante un rato, el camaleón sitúa la derecha también debajo de la corriente de agua. A este pequeño animal solo le falta el jabón para convertirse en un tutorial explicativo de cómo lavarse las manos.

Sin embargo, la realidad es que la intención de Zeke no es lavarse las manos, sino escalar el agua. “Zeke intenta escalar cualquier cosa”, explica su dueña, Elizabeth. Además, tal y como relata su dueña, ella sostuvo a Zeke al lado del chorro de agua del grifo “y él siguió intentando agarrarlo”, relata Poe. "Este es él recordándole a todos que se laven las manos", dice Elizabeth Poe.

En el vídeo de arriba puedes ver al adorable camaleón Zeke enseñando a todos cómo hay que lavarse las manos.

