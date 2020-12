Willyrex y Cristiurbi revelan cómo se conocieron

Willyrex ha contado con su chica Cristiurbi como invitada en su podcast en la app Stereo y han contestado a las preguntas de algunos de sus seguidores sobre cómo es su relación. Willyrex y Cristina tenían previsto casarse el verano pasado pero tuvieron que aplazar su boda debido a la COVID-19.

La pareja se conoció hace cinco años en Andorra y están esperando a su primera hija, que está previsto que nazca en cuatro semanas, aunque puede llegar en cualquier momento según les ha advertido la ginecóloga.

Cómo se conocieron

Se conocen desde hace cinco años. Willy se mudaba a Andorra y encontró un piso que era de la familia de Cristina. Lo alquilaron él y Vegetta pero antes de que Vegetta llegará Willy estuvo dos meses solo.

"En mi casa me decían 'ay hay un niño muy mono que ha venido a vivir con un compañero pero el compañero todavía no está y está solo, ¿por qué no vas un día con él'? Y yo pensaba 'un poco de pereza' pero aproveché un fin de semana que vino una amiga para no ir sola aun pensando que dirías que no", ha explicado la prometida del youtuber. "Estaba en un momento de mi vida en el que le decía que sí a todo", ha reconocido este.

Según han contado, fueron a cenar los tres, y después Cristina y su amiga lo dejaron en casa y se fueron de fiesta: "Al día siguiente quiso quedar para comprar ropa pero te di plantón porque llegué muy tarde a casa y me dormí".

A partir de ahí cuentan que se hicieron muy amigos: "al final el roce hace el cariño y no pudiste resistirte", le dice Willy. "Lo tuyo fue un flechazo, ¿no?", le contesta cristina.

Cómo es la convivencia

Cristina reconoce que vivir con Willy es muy fácil pero que lo que más le molesta es que sean tan desordenado. Pone un ejemplo: que no sea capaz de echar la ropa sucia a la cesta cuando se va a duchar en lugar de dejarla en el suelo.

"Con Vegetta no he tenido ningún problema", se defiende el youtuber. "Porque Vegetta es igual de desordenado que tú", le espeta esta.

Willy contraataca a estas acusaciones diciendo que Cristina tiene muchas manías como pasar el aspirador todo el rato (aunque la casa esté limpia) y que le molestan los olores y quiere siempre tener la casa ventilada, por lo que pasa mucho frío.

Cómo le pidió matrimonio

"Me da un poco de vergüenza", dice Willy mientras que Cristina se lanza a contarlo. Fue un 18 de agosto y Willyrex apareció por la tarde con una caja de bollos que llevaban un regalito con forma de caja de joyas dentro. Cristiurbi reconoce que se puso super nerviosa y que Willy desenvolvió el paquete y le pidió matrimonio: "Le dije síiiii, y me puse a llorar".

¿Por qué han decidido llamar María a su hija?

Cristiurbi estaba convencida de que iban a tener un niño: "Siempre pensábamos en nombres de niño y casi nunca de niña. Lo primero que me vino a la cabeza cuando me dijeron que era niña fue 'se tiene que llamar maría' porque mi abuela se llama así y el primer nombre de mi madre también era maría".

Lo consultó con Willy, cuya madre también se llama María y les pareció bien: "Le querías poner a mi hijo Zeus. Menos mal que tuvimos perros antes que hijos".