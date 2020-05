Wismichu se ha vuelto a poner las gafas de detective para desmontar un nuevo caso de presunta estafa en su serie ‘CSI’.

El youtuber ha investigado a un par de empresas que prometen “vidas de ensueño” en las que "se gana dinero mientras viajas" y que cumplen todos los requisitos para tratarse de una presunta estafa piramidal.

Antes de comenzar, Wismichu se ha tomado su tiempo (contando incluso con una pizarra) para explicar y dejar claro cuál es el verdadero negocio de este tipo de estafas: captar y reclutar nuevos socios para dejar de pagar las cuotas que te exigen. Algo que muy pocos consiguen y de lo que se solo se benefician aquellos que se encuentran en los estratos más altos de la pirámide. En estos casos se trataría de los ‘jefes’ de las compañías.

El youtuber ha reconocido que este caso le toca de cerca ya que estas empresas se han puesto en contacto con algunos de sus suscriptores. Wismichu publicó los currículums de algunos de sus seguidores que habían perdido su empleo a causa de la crisis que ha provocado el coronavirus para ver si se podía obrar el milagro: “Ya estaba preparando este vídeo antes de que pasara lo que ahora os voy a contar pero que haya pasado me da aún más motivos para hacerlo”.

El autor de la película 'Bocadillo' relata que se hacen llamar “empresas de marketing multinivel” y emplean discursos agresivos en los que hacen que pienses que no tienes amigos y que eres un fracasado. Además, “las caras visibles” invitan a que dejes tus estudios porque con este negocio puedes ganar más y vivir mejor dando hasta charlas en hoteles, colegios y atosigando en redes sociales.

Según ha denunciado Wismichu, esta gente está aprovechando la crisis sanitaria de la COVID-19 para reclutar a más gente. Esto es algo que al youtuber le parece una vergüenza: “Es muy sucio lo de ir a contactar a unos currículums de gente que ha perdido su trabajo por culpa de esta movida. Me parece súper cerdo. Así que mírame tú hijo de p***, que eres uno de esos cerdos y que me estás viendo: me das vergüenza”.