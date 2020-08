Wonho estrena 'Losing You', su primer single en solitario

¡Wonho ha vuelto! Los fans del ídol están de enhorabuena porque tras meses de espera, por fin, han podido escuchar su primer single en solitario: 'Losing you'. Un single en inglés que supone su regreso a la música pero esta vez en solitario.

'Losing You' muestra el resurgir de las cenizas de Wonho. El videoclip de esta balada esta rodado casi íntegro en blanco y negro y muestra a un Wonho de lo más sentimental que no tiene miedo a derramar sus lágrimas.

Los fans del cantante se lo han tomado como toda una declaración de intenciones, ya que piensan que tanto el vídeo como la canción habla de los momentos de oscuridad que vivió el cantante al verse inmerso en una investigación policial y haber sido expulsado del grupo al que pertenecía, Monsta X.

Con 'Losing You', Wonho estaría expresando su miedo a perder a su público y la música que lo hace feliz, hasta el punto que preferiría poner fin a su vida. Sin embargo, casi al final del videoclip, cuando lo deslumbran los faros de un coche (que parece que lo va a atropellar), Wonho ve la luz al final del túnel. Bueno, mejor dicho ve las lucecitas de los móviles de sus fan en la grada de un estadio.

"Quería compartir con mis fans el sentimiento y la sensación de lo que estaba pasando. Quiero dar el mensaje de que estoy aquí para ellos, como ellos han estado aquí para mí. Juntos, podemos superar cualquier cosa", ha declarado para la revista Rolling Stone.

De esta forma, Wonho estaría agradeciendo el aliento que le dan sus seguidores y todo el apoyo que ha recibido tras estos duros meses de batalla legal. Wonho fue acusado de comportamiento inapropiado y supuesto consumo de marihuana antes de entrar a formar parte de Monsta X, aunque finalmente fue absuelto de todos los cargos el pasado mes de marzo.

Esto es tan sólo lo primero que conocemos del comeback de Wonho, que el 4 de septiembre publicará su mini álbum 'Part. 1 Love Synonym #1: Right for Me'.