Este ha sido un buen fin de semana para Wonho, la estrella caída de MONSTA X. Ha sido oficialmente absuelto de los cargos de consumo de drogas que se le imputaban, y la discográfica para la que trabajaba ha confirmado que colaborarán con él para sacar adelante su carrera, aparentemente en solitario.

Antes de que su inocencia se hiciera pública por la investigación policial, el artista dio una entrevista a Dispatch, el mismo medio que meses antes había destapado todo el turbio asunto de drogas y deudas que precipitaron su salida de la famosísima boy band. “Cuando se demuestre que soy inocente, por favor, contad mi historia”, decía en un momento del cara a cara con el periodista.“Quiero limpiar mi reputación y todos los malentendidos que haya podido provocar”.

Wonho aprovechó para contar sus humildes orígenes, cómo sus compañeros se reían de él por ser pobre y cómo su familia tenía que hacer frente a la falta de recursos. Desde joven empezó a tener amigos conflictivos, y de ahí surgieron sus primeros encontronazos con la ley. “No puedo culpar a las malas compañías que tuve, porque fue mi decisión salir con ellos. Puede sonar como excusa, pero en aquella época era inmaduro. Así que fue culpa mía, y lo siento”.

Su vida cambió al conocer a Jung Da Eun, de quien ya hemos hablado en Flooxer. “Nos hicimos muy amigos, trabajamos de modelos y me ayudó mucho en mi carrera como cantante”, dice sin muestras de rencor hacia la persona que le acusó de consumo de drogas y de no tener talento. Jung ha pasado por un proceso de cambio de género y ahora es una chica, aunque cuando convivía con el cantante ambos eran varones y amigos íntimos.

Wonho explica que la decisión de dejar MONSTA X se tomó para hacer el menor daño posible al Monbebe, nombre por el que se conoce a los fans incondicionales de la banda. “Al conocerlos aprendía qué significa ser amado. Lamento haberles dejado de esta manera, y durante este tiempo no me los he quitado de la cabeza”.

El idol asegura que apenas salió a la calle durante el tiempo que estuvo bajo investigación, por miedo a causar más preocupaciones entre los fans. “No me olvido de ellos. Siento que debería haber hecho más por ellos, y quiero decirles que lo siento. Es la razón por la que hice esta entrevista”.