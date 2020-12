Una youtuber se disculpa después de vender en Only Fans una foto considera como pornografía infantil

La youtuber Gabi Demartino ha pedido disculpas después de publicar una polémica foto en su cuenta de 'Only Fans'.

Only fans es una forma fácil de ganar dinero. Una red social en la que se pueden subir imágenes subiditas de tono y, además, cobrar por ellas. Si te gusta subir selfies en el espejo marcando abdominales o fotos de lo más sugerentes en la playa sin bikini, por qué hacerlo gratis cuando puedes cobrar por ello? Así es como piensan los usuarios de esta red social no apta para personas moralistas y prejuiciosas.

Sin embargo, Demartino está siendo cancelada por subir lo que sus seguidores consideran una imagen de pornografía infantil. En la foto se podía ver a una niña pequeña en ropa interior, acompañado de un mensaje lascivo. Para verla había que pagar tres euros.

"No me pondré las braguitas”, decía el texto que acompañaba a una imagen de la propia Gabi de pequeña (cuando tenía tres años) en un vídeo casero familiar donde aparece desnuda.

Esta foto le ha costado la suspensión de su cuenta en Only Fans. Ante el aluvión de críticas que la acusan de distribuir pornografía infantil, la red social ha cerrado la cuenta por “violar los términos de servicio”.

La youtuber, famosa por su parecido con Ariana Grande, ha publicado un vídeo en el que se disculpa y explica que para ella se trataba de una anécdota familiar graciosa.

“Un vídeo de mi infancia en el teléfono diciendo 'Nani dice que me ponga las bragas de nuevo' y saltando de arriba a abajo, riendo. Siento no haber pensado en eso. Un vídeo casero que me encanta compartir con mis amigos y yo uso OnlyFans como una página finsta donde comparto cosas como lo haría con mis amigos", explicaba en Twitter aludiendo que se estaba sacando de contexto.