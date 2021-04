El youtuber Sezar Blue se defiende de los bulos sobre canibalismo: "Es todo un disparate"

Es posible que si eres un cocinillas o te guste comer bien hayas oído hablar de Sezar Blue. Es el nombre con el que firma sus creaciones César Martínez, un youtuber con 200.000 seguidores que cuenta con algunas proezas en su canal tales como engullir de una sentada la carta completa de Streetxo, el restaurante de Dabiz Muñoz.

Pero no ha sido probar un restaurante nuevo lo que le ha convertido en la comidilla de las redes (guiño-guiño) durante las últimas horas, sino un bulo como la copa de un pino: dicen de él que es un caníbal.

Todo comenzó como una broma. Un usuario de Forocoches aseguraba (sin pruebas, solo con sospechas) que Sezar era aficionado a comerse a otras personas. La chufla llegó a Twitter, donde la mayoría de usuarios se lo tomaron como la tontería que es, pero algunos sacaron de contexto la guasa y se lo tomaron más en serio.

El usuario que empezó todo se hace llamar Bitelchus en ese foro que 'no es de coches', como dice su lema no oficial. Es popular dentro del mismo también por ser un cocinillas, por sus bromas pesadas y por algunos comentarios de que le gusta la carne humana.

A través de unas cuantas imágenes manipuladas, otros foreros relacionaron a Bitelchus con Sezar Blue, asegurando que era l a misma persona, por mucho que las pruebas apuntaran en otra dirección: solo parecen coincidir en el lugar de residencia (Madrid) y tener una olla a presión similar.

La bromita pasó a mayores cuando otros usuarios relacionaron un crimen acontecido en Alcalá de Henares con el youtuber. Fue en 2019 cuando se detuvo al conocido como 'Descuartizador de Alcalá' en un piso que, según esas fuentes anónimas y sin pruebas, pertenecía a Sezar. Algo que dio para nuevos memes...

Lo que evidentemente era una chorrada llegó a oídos incluso de Ibai Llanos a través del hilo original de Twitter, cuyo creador ya lo ha borrado. En respuesta a uno de los tuits, el vasco publicó la imagen de una conversación que tuvo con Sezar, descontextualizándola por las risas. Después de toneladas de críticas, la borró, incluso maldiciendo la mala leche de sus haters.

"No pensaba hablar por no dar cuartos al pregonero", ha dicho Zesar a través de Instagram, pero acaba explicando cuál es la situación actual. "Resulta que no le hice ni caso a las historias que circulaban por ahí, hasta que Ibai Llanos cayó víctima de esta Fake New".

Fue cuando la notoriedad de la noticia creció exponencialmente, y reconoce que Ibai lo hizo de broma. "Se entendió mal, le están haciendo la vida imposible y esta tarde nos vamos a conectar en directo para aclarar toda la historia. Además, me cae fenomenal y me llevo muy bien con él".

Que tanto Ibai como Sezar tengan que dar explicaciones sobre una chorrada así sin ningún tipo de fundamento dice mucho de cómo anda Twitter en tragaderas y lo fuerte que están pegando las noticias malintencionadas, por muy evidentes que sean. Eso sí: los memes no han parado ni un minuto.