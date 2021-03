Zahara publica 'Taylor' con guiños a 'Folklore' de Taylor Swift

Zahara ha publicado el tercer adelanto del que será su próximo disco. Después de 'Merichane' y 'Canción de muerte y salvación' le ha tocado el turno a 'Taylor', una canción en la que la cantante jienense rinde homenaje a Taylor Swift.

La artista responsabiliza a Taylor Swift de haberla vuelto a reconectar con la música y reconoce haber encontrado en ella un espejo en el que mirarse: "Si volvió a aparecer fue gracias a Taylor, gracias a ver el documental de Taylor Swift y encontrar en ella una persona que sufría como yo y lo contaba de una manera abierta y generosa", se puede escuchar que cuenta Zahara en una de sus publicaciones de Instagram para promocionar su nueva canción.

En 'Taylor', la cantante habla de la presión a la que estamos sometidos para contentar a los demás, a la falta de libertad para ser quienes queramos y no lo que otros esperan, a la imposibilidad de amar de forma correspondida a otra persona si primero no nos queremos a nosotros mismos. Zahara se desahoga en esta canción y suelta todo el dolor y el odio que lleva dentro afirmando que no cree en el amor.

"Cuando me faltó el amor de aquellos que siempre estaban pensé que el amor no existía. Que el amor me había fallado porque yo lo había hecho, porque yo no tenía ni idea de cómo amarme a mí misma. Ni por supuesto, a los demás. Como si, por amar, nos mereciéramos la respuesta que hemos diseñado; como si, por querer de una manera, el otro tuviera que hacerlo igual; como si, para que nos quieran, tuviéramos que doblegarnos a lo que los demás exigen de nosotros. Y cuando no lo tenemos, cuando, por más que le gritemos al amor que nos quiera, este no responde de la manera que esperamos, entonces, odiamos. Odiamos al que no ha sabido amarnos, aunque seamos nosotros mismos. Sobre todo, a nosotros mismos. Y después odiamos, ingenuos, a todos los demás. Creemos que en el odio no hay dolor, como si al tragarnos el veneno se fueran a morir ellos", ha escrito en una publicación de Instagram.

El título de esta canción no es el único guiño que Zahara ha querido hacerle a la cantante estadounidense sino que, además, el videoclip está inspirado en 'Folkore' y 'Evermore', los dos últimos discos que Taylor ha sacado por sorpresa en menos de un año y que ha escrito durante el confinamiento.

La jienense aparece en un bosque, que recuerda a la portada de 'Folklore', y vestida de la misma guisa que Swift: con un abrigo de solapas a cuadros sobre un jersey blanco y una falda larga.

Además, Zahara ha hecho un pequeño 'spoiler' a sus seguidores donde la ropa también es la protagonista. A través de Instagram Stories, la cantante ha compartido una fotografía en la que aparece con una camiseta negra en la que se pueden leer varios nombres escritos en color blanco. La camiseta, que forma parte de su merchandigins, ya está disponible en su página web y lleva seis nombres de mujeres entre los que se encuentran dos de sus singles y el del personaje de Juego de Tronos, Sansa Stark. Ramona, Dolores y el suyo propio, Zahara, son el resto de nombres que componen la lista. ¿Nos estará revelando el resto del tracklist de su disco?