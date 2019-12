Sabéis que cuando os llamo azquerozo es con cariño, ¿verdad? Bueno, por si acaso os traigo esta semana un vídeo para acabar con unas cejas que ya querría la Cara Delevigne esa.

Solo vas a necesitar un cordelito donde puedas pintar un poco, para que dejar una marca en los lugares exactos en los que hay que poner más cuidado. Doy por hecho que tienes buen pulso, que si no puedes terminar como un cuadro pero del Reina Sofía. Yo soy más del Prado, no sé tú.

Los colores que vayas a aplicar ya dependen un poco de tu tono, aunque lo suyo es un marrón o un negro. Y aunque no sea una cabellera preciosa (como la mía), no te olvides de que las cejas también se peinan, a menos que quieras hacer un cosplay de un campo en barbecho.

No sigo porque si te lo cuento todo por escrito luego no pinchas en el vídeo y yo vivo de eso. Pincha, aplica mis consejos, dile a tus amigos que pinchen (en mi vídeo) y di lo maravilloso que es Muak Up por todo el mundo. No solo porque es verdad sino porque además me harás muy feliz. ¡Azquerozo!