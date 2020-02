Yo no sé si algunos famosos, por ser famosos, se creen con derecho a dar tan pobre ejemplo a los que hemos sido sus fans durante años. Este vídeo me cuesta mucho subirlo, de verdad, porque hay gente que aparece en él que eran ídolos para mí y que me han dado una bofetada de realidad.

Es el caso de Cindy Lauper, la banda sonora de mi niñez, la música de mi juventud, la persona que yo quería ser de mayor... pero una y no más. Vamos a ver: ¿era necesario, Cindy? ¿Por qué ese look de Barbie en Halloween? ¿Y qué te ha pasado con el peine? ¿A qué se debe esa pelea de cabello y el instrumento de belleza?

No es ni mucho menos la única persona que aparece en el vídeo, pero por favor no me hagáis que os cuente cuáles son los otros porque se me revuelve el estómago... ¡realmente azquerozo!