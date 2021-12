El increíble momento en que un taxista salva a un mono de morir con resucitación cardiopulmonar

Más información Un toro salta la valla y arrasa entre el público de un evento de toros en la India

Este es el increíble momento en que un taxista del sur de la India rescató a un mono salvaje de entre los muertos con resucitación cardiopulmonar.

Prabu conducía a su casa en Samathuvapuram en Tamil Nadu el 8 de diciembre cuando vio a un grupo de perros callejeros atacando al simio.

Saltó de su vehículo y ahuyentó a los perros, pero quedó consternado al ver al mono tirado sin vida en el suelo.

Prabu inmediatamente realizó RCP a la criatura comprimiendo la caja torácica y dándole el "beso de la vida".

Después de varias rondas de reanimación cardiopulmonar y algunos momentos muy tensos, el mono repentinamente volvió a la vida y se aferró a Prabu como un bebé.

Prabu llevó al mono a un hospital veterinario cercano y luego fue liberado en el bosque por el departamento forestal.

"Me entrené en primeros auxilios hace una década, pero en realidad no lo he usado desde entonces", dijo Prabu.

"Pero ahora he salvado a un mono y me siento muy feliz. No dudé en hacer la respiración de rescate, todo lo que necesitaba es salvar la vida del mono", agregó.

