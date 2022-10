Un kayakista estadounidense es embestido por un tiburón de más de dos metros

Quentin Turko estaba pescando en Outer Banks, Carolina del Norte, EEUU, en abril cuando se enfrentó a una gallineta nórdica de 45 libras.

Las imágenes dramáticas muestran que la captura del joven de 24 años fue rodeada repentinamente por un tiburón toro que se abalanzó sobre el pez claramente con la esperanza de una comida fácil.

Quentin logró mantener a la gallineta nórdica fuera de las fauces del depredador que volaba en círculos, pero al hacerlo, el tiburón giró y se estrelló contra su kayak amarillo, a escasos centímetros de su pierna.

El surfista profesional Quentin dijo: "No podía creer que estuviera sucediendo. Nunca pensé que el tiburón se habría estrellado contra el kayak a centímetros de mí de esta manera".

"Después de que terminó, me di cuenta de lo afortunado que era de no ser arrojado al agua. Este es el encuentro más cercano con un tiburón que he tenido mientras pescaba en kayak".

"La pelea con la gallineta duró unos 10 minutos. Vislumbré al tiburón, así que me puse de pie, agarré mi GoPro con una mano y seguí luchando contra el pez con la otra".

"Pude mantener al pez alejado del tiburón y después de que terminé el video pude desembarcar con seguridad el pez que estaba ileso", ha sentenciado.

Hace poco compartimos estas impactantes imágenes en las que una astuta tortuga marina elude el ataque de un hambriento tiburón.

Wayne Lee dirigía un viaje de pesca en las islas Muiron, Australia Occidental, en noviembre de 2021, cuando vio lo que creía que era una tortuga carey nadando en las aguas cristalinas.

Las imágenes dramáticas del dron muestran también a un tiburón que se va acercando poco a poco desde abajo con intenciones de morder y devorar a la tortuga que consigue salvar la vida rodando sobre su costado de forma muy inteligente.