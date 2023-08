¿Es un oso de verdad o un hombre disfrazado? Un zoo de China aclara las imágenes que han dado la vuelta al mundo

Si no todavía no has visto las imágenes de este oso malayo erguido sobre sus dos patas traseras en el zoo de la ciudad china de Hangzhou estás tardando en darle a nuestro play.

Después de que se volvieran virales y dieran la vuelta al mundo este zoo del este de China a tenido que atajar la polémica negando que algunos de sus osos sean en realidad personas disfrazadas.

En una declaración escrita desde la perspectiva de un oso malayo llamado "Ángela", los funcionarios de un zoológico en Hangzhou dijeron que la gente "no entendía" la especie.

"Soy Ángela, la osa del sol. Ayer recibí una llamada después del trabajo del director del zoológico preguntándome si estaba siendo perezoso y me salté el trabajo hoy y encontré a un humano para que ocupara mi lugar", se lee en el sarcástico comunicado.

"Permítanme reiterar nuevamente a todos que soy un oso malayo, no un oso negro, no un perro, ¡un oso malayo!", sentenciaron.

En los videos compartidos en el popular sitio de microblogging chino Weibo, se vio a un oso malayo de pie sobre una roca y mirando hacia afuera de su recinto.

Muchos usuarios de Weibo notaron la postura erguida del animal, así como los pliegues de pelo en su parte trasera, lo que hacía que el oso pareciera algo extraño y alimentaba la especulación de que un impostor humano podría estar ocupando su lugar usando un disfraz.

Unas segundas imágenes en las que se ve al oso, también de pie, levantando una de sus garras como si estuviera saludando con la mano ayudaron también a alimentar la teoría del disfraz.

¿Es realmente un oso o se trata de una persona disfrazada?

Ashleigh Marshall, una experta del zoológico de Chester, explicó dijo a la BBC que el animal "definitivamente es un oso real", aunque estuvo de acuerdo con los dudosos visitantes del zoológico en que los osos malayos a menudo "se parecen mucho a las personas con sus disfraces".

Marshall señaló que los pliegues en la espalda del oso malayo, que los espectadores dudosos asumieron que eran la principal evidencia de un humano con un disfraz que no le quedaba bien, en realidad son para ayudar a proteger al oso de los depredadores, con la piel suelta que le permite "darse la vuelta rápido y contraatacar si es atacado".

Aumentan un 30% los visitantes del zoológico

Los visitantes están acudiendo en masa a este zoológico de la provincia de Zhejiang, en el este de China, después de que el video de uno de sus osos se volviera viral y miles de personas en redes sociales aseguraran que se trataba de una persona con un disfraz.

Las cifras de asistencia al zoológico de Hangzhou han aumentado en un 30% a alrededor de 20.000 por día desde que este oso malayo, llamado Angela, se convirtiera en tendencia en las redes sociales chinas, han asegurado en la web Chao News.

“Después de ver a este oso de pie en Internet, quería ver cómo se ve en la vida real, así que vine aquí”, dijo un hombre de apellido You, quien dijo que solo había creído a medias el video que vio en línea, informó Chao News.