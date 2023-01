Un pescador hospitalizado después del brutal ataque de un pez

Un pescador no ha dudado en compartir en redes sociales el espantoso momento en que un pez lo atacó en un bote.

Brandon DeLong, de 33 años, y su amigo Matt Herdeman, de 32, fueron a pescar Wahoo frente a la costa de Morehead City, Carolina del Norte. Poco sabían que su pacífico viaje de pesca acabaría en un viaje al hospital.

Al tratar de engañar al wahoo, el pez atacó a Matt y terminó cortándole la pierna. Brandon vendó el corte profundo con una camiseta, volvió rapidamente a la costa y se dirigió directamente a la sala de emergencias.

La pareja tardó siete horas en llegar al hospital debido al tráfico y el viaje en bote de dos horas de regreso a la orilla. Brandon agregó: "Fuimos muy afortunados de que el mordisco no llegara a la arteria".

El vídeo viral que puedes ver dándole a nuestro play fue subido a la cuenta de Instagram @double.down.fishing donde se volvió viral siendo visto 16 millones de veces y acumulando más de 800.000 'me gusta'.

"Ruego a la gente que no use chanclas o crocs cuando alquilen mi barco. Demasiado puede salir mal demasiado rápido. Esos dientes no se parecen a ningún otro pez afilado conocido por el hombre. Me alegro de que no haya sido peor para ti, hermano", comentó @saltysouthern_adv en la publicación.

El Wahoo (Acanthocybium solandri) es un pez escombrido que se encuentra en todo el mundo en mares tropicales y subtropicales. Es más conocido por los pescadores deportivos, ya que su velocidad y carne de alta calidad lo convierten en un pez de caza preciado y valorado.