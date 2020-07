¿Estás pensando en hacerte un tatuaje? Esto es todo lo que deberías saber

Flooxer Now

Si estás pensando en hacerte un tatuaje, no hace falta decir que la cara Elvis o el nombre de tu pareja NO ES UNA BUEN IDEA. ‘Tres metros sobre el cielo’ ha hecho mucho daño y, aunque es posible eliminar el tatuaje con láser, esta técnica es muy cara y no es 100% efectiva.

Dicho esto, una vez tengas muy claro el diseño e incluso el estudio al que quieras acudir, hay ciertas cosas que tiene que tener en cuenta antes de poner tu piel debajo de la aguja:

Es posible que tengas que esperar meses para una cita

Todos esos tatuadores famosos que lo petan en insta, lamento decirte, que están muy demandados. Lo más probable es que no puedas pedir cita de un día para otro; si te has enamorado de los diseños de un artista en concreto te va tocar esperar, como mínimo, unos cuantos meses. Recomendación: si tu tatuaje es simple, busca un profesional menos popular, en este mundillo sobra el talento.

Te vas a gastar una pasta

Aunque sólo te quieras tatuar un punto, si te cobran menos de 50 euros sal de ese estudio corriendo. Los tatuajes no son baratos y, aunque el montante dependa del tamaño, la parte del cuerpo y el artista, 50 euros suele ser el precio mínimo. Te avisamos, si te has flipado y te quieres tatuar de una sentada y a todo color el brazo entero, la broma, seguramente, supere los 400 euros.

El estudio te tiene que transmitir buena vibra

Antes de tatuarte no seas vago y haz una visita al estudio de tatuaje. Fíjate en que esté limpio y que tenga buenos diseños colgados de las paredes. Ya que te has dado el paseo, aprovecha y charla con el artista sobre tu diseño y los precios. Pero, lo más importante, estate muy atento si los tatuadores usan guantes y agujas de sólo un uso; si este no es el caso, ya estás tardando mucho en salir de ese antro.

Consulta a tu dermatólogo, sí o sí

No es una exageración, sobre todo si tu tatuaje contiene color rojo. La tinta roja es un alérgeno muy común y, si además has tenido alguna reacción a algún perfume barato o bisutería, la puedes liar mucho si te tatúas sin hacerte antes una prueba de alergia.

Diseña tu tatuaje ideal con tu tatuador

Vale, sabes que quieres hacerte un tattoo y tienes claro quién te lo va a tatuar, pero no sabes exactamente qué forma, dónde y si, por ejemplo, hacértelo en color o en blanco y negro. No tengas vergüenza y pregunta, los tatuadores son artistas, explícales la idea que tienes y crear juntos tu tatuaje perfecto. Pero ten siempre presente que el que lo va a llevar en la piel toda su vida eres tú.

Prepárate, porque un tatuaje duele

Una aguja no hace cosquillas, duele y punto. Tus amigos se harán los valientes y te dirán que “no se dieron ni cuenta”, pero que no te engañen, ve con la idea que no te vas a reír precisamente.

Depende del tamaño y del lugar donde te lo hagas. Cuanto más grande, sobre todo si va relleno, peor. Si tienes el umbral del dolor muy bajo, hazte un tatuaje pequeño en una zona donde no haya hueso. Y, si te tatúas las costillas, los pies, los tobillos, el cuello y la parte posterior de las rodillas, prepárate mentalmente para soportar un dolor punzante y ardiente acompañado de una fantástica vibración.

Depende de la zona los tatuajes desaparecen

No te gastes 100 euros en una calcomanía que ve a durar cuatro días. Hacerte un tatuaje en los las manos o los pies, lo siento, es pasarlo mal a lo tonto, pues lo más probable es que no te dure ni dos años. Elige otras zonas menos expuestas.

No bebas alcohol antes de tatuarte ¡Inconsciente!

Si sales la noche de antes de tatuarte, la cerveza que sea 00. El alcohol diluye la sangre por lo que, si te tatúas borracho o de resaca, puede que, mientras te estén tatuando, comiences a sangrar en exceso. Lo que no es recomendable ni por razones de salud ni por el bien del resultado final, pues la sangres ensuciará la tinta y se cargará tu bonito diseño

Paciencia, que es la madre de la ciencia

Cuando salgas del estudio tu tatuaje será espectacular, al día siguiente dejará de serlo. Los tatuajes tardan unas dos o tres semanas en secarse, primero se suelen pelar y hasta pueden salir costras. Que no cunda el pánico, tú solo tienes que preocuparte de que cure bien: no te bañes en la piscina o en la playa, no lo expongas al sol, no lo toques, ponte crema antibiótica e hidrante y lávalo con agua templada y todo saldrá divinamente. Casi nada.

Si después de unas semanas te sigue doliendo, note andes con tonterías y acude a urgencias.

Si te arrepientes, modifícalo o al láser directamente

Tengo dos noticias, la buena es que los tatuajes ya no son para toda la vida, la no tan buena es que el láser es caro, doloroso y lento.

Para que te hagas una idea de lo que siente cuando eliminas un tatuaje, te informo que la técnica del láser consiste en calentar la piel hasta romper las partículas de tinta que hay en ella en pequeños fragmentos que el cuerpo se encarga de ir expulsando. A eso hay que sumarle que se necesitan varias sesiones para conseguir borra un tatuaje. Además de no ser divertida, cada sesión es bastante cara; ahora, hecha cuentas.

Otra opción es tapar tu tatuaje con más tinta, pero si te gastas el dinero, por l meno asegúrate que este resultado te gusta de verdad.

Te lo vas a tener que repasar

Tranquilo, no va a desaparecer, pero con el tiempo los colores se van a ir apagando y puede que se modifique alguna pare del dibujo. No te precipites, esto tiene solución: es muy común que los tatuadores repasen los tatuajes cada cierto tiempo y por un precio mucho menos que el original, aunque amigo, el dolor es el mismo y en esta vida nadie regala nada.