No sabemos el porqué. No existe una explicación razonable pero el caso es que lo ex siempre vuelven. Y si no lo hacen de una manera literal, escribiéndote o intentando reconquistarte, lo hacen de una manera metafórica: volviendo a tu mente. Olvidarse de un ex nunca ha sido fácil, los pensamientos vuelven una y otra vez, los recuerdos en pareja, el “dónde quedó lo bueno…” pero existen algunas cosas que te pueden ayudar a pasar página y seguir con tu vida. ¡Estos son los 4 must que debes seguir para ello!

1. Recuerda también lo malo

No se trata de odiar tampoco pero siempre tendemos a recordar solo los buenos momentos, cuando éramos felices y la mayoría de las veces, la relación (queramos o no) por cosas malas. Recordar también lo que no nos iba bien con nuestra pareja nos ayudará a saber qué buscamos o, por lo menos, qué no buscamos de aquí en adelante.

2. Cuídate y apóyate en tus amigos

Esto empieza por la parte física: date un homenaje, dedícate tiempo, cómprate un capricho y, después, la parte emocional. Cuida tu autoestima, deja que tus amigos te apoyen, piensa planes y objetivos nuevos… Planear nuevas cosas te ayudará a comenzar a construir esa “nueva vida” que buscas.

3. Para, asume la pérdida y di adiós a los recuerdos

No es un paso fácil. De hecho, es uno de los más difíciles pero tener regalos o fotos que te recuerden una y otra vez a lo que viviste no es bueno. Por una parte, es necesario que te pares a asumir la ruptura, tener un momento de bajón y decirte a ti mismo cómo superarlo. Cuando te suceda esto, para, repítete que eso se acabó, que debes buscar una vida en que si esa persona no quiso estar contigo, otra lo hará.

Llora pero lo importante es que, cuando acabes ese momento, salgas más fuerte que nunca y con más ganas de superar lo que te ha pasado. Por otra parte, ármate de valor y tira los recuerdos y regalos o guárdalos en una caja donde no puedas verlos. Hay personas que son capaces de superar las rupturas aún guardando los recuerdos pero para otras es una forma de arrastrar el pasado. Conseguirás que no te venga a la mente cada vez que veas uno.

4. Da un giro

Hay quien, cada vez que corta con su pareja, se cambia de look. Hay quien se va de compras o de cena. El caso es que necesitas “no seguir con tu vida de antes”, es decir, refugiarte en un cambio. Puedes aprovechar a cambiar tu habitación, a dar una vuelta a tu armario o a apuntarte al gimnasio. Tener una nueva rutina, un nuevo foco o hacer cosas que salgan de tu zona de confort (irte al extranjero, por ejemplo) te ayudará a tener la mente ocupada y a superar el pasado.