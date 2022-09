750.000 euros por minuto: el mayor tiktoker del mundo cobra por un vídeo más que Ibai en 3 meses

Khaby Lame es, desde el pasado junio, el mayor creador de contenido del planeta. A punto de llegar a los 150 millones de seguidores, su caché nos lo imaginábamos alto si bien era un misterio que solo conocía él y su agente. Tras una entrevista a Fortune, sabemos que está por las nubes.

"Hugo Boss, la marca de moda de lujo, pagó a Lame 450.000 euros por desfilar en la Milan Fashion Week y acompañar el acto de unos clips en TikTok", afirma la revista estadounidense. No parece exagerado teniendo en cuenta la notoriedad del italiano y que además es el protagonista de una agresiva campaña de publicidad en redes. Pero te invito a que mires este vídeo y le eches un cálculo de cuánto podría haber costado:

"Uno de los mayores estudios de Hollywood le pagó a Khaby 750.000 euros por un solo tiktok, de acuerdo a un contrato que hemos podido ver", añaden en Fortune, y aunque no dicen de qué productora ha desembolsado tal cantidad, no hay otro anuncio en su perfil de películas recientes.

El escandaloso sueldo del tiktoker equivale a cuatro meses de los ingresos de Ibai por Twitch, según un dato que él mismo filtró sin querer, o 15 veces más de lo que Xokas decía ganar cada 30 días en la misma plataforma. Una auténtica barbaridad que al italiano le podría reportar "unos 10 millones de euros antes de que acabe 2022".

El entrecomillado es de Alessandro Riggio, agente de Khaby y además su compañero de piso en Milán. Es un decir lo de compañero de piso; no te imagines a Rubius con Mangel en un apartamento de mala muerte: comparten casoplón para trabajar en un estudio, mejorar su nivel de inglés y encontrarse con las mayores celebrities internacionales.

La semana pasada grababa una colaboración con Snoop Dogg en la mansión angelina del rapero, es habitual verle entre modelos de categoría mundial, y figuras de la talla de Messi, Mbappé o Djokovic hacen cola para echarse una foto con él. Increíble.

"Me encanta hacer reír a la gente, me encanta mi familia y adoro la compañía que he creado", dice en Fortune hablando de sus pasiones. Pero no piensa quedarse solo en TikTok: "Estudia tres horas al día de inglés (con una serie de dibujos animados) para poder actuar en películas norteamericanas que ya le han ofrecido papeles". Que tiemble Hollywood.