Abby tendrá que operarse de nuevo la nariz: ¿peligra su combate en La Velada del Año 5?

El camino de Abby en su preparación para La Velada del Año 5 no está siendo del todo sencillo. En un reciente directo, la creadora de contenido explicó que lleva meses experimentando problemas respiratorios tras su primera intervención. "A veces tengo la nariz congestionada y no respiro bien por la nariz, que era mi única preocupación después de la cirugía", confesó.

Pese a que en un primer momento decidió esperar para ver si la situación mejoraba con el tiempo, finalmente ha visitado a su médico, quien le confirmó que necesitará una nueva operación. "En mi operación disminuyeron uno de los cornetes de mi nariz. Con el tiempo, ese cornete se va haciendo más grande. Me ha crecido y me tiene que operar", explicó Abby a sus espectadores.

Afortunadamente, según la influencer, se trata de un procedimiento menor que apenas durará cinco minutos. "Me genera mucha calma saber que tiene solución", afirmó. No obstante, consciente de su compromiso con La Velada del Año 5, ha decidido posponer la intervención hasta septiembre para que no afecte a su rendimiento en el evento.

A pesar de su tranquilidad, algunos seguidores han mostrado preocupación por cómo podría afectar este problema respiratorio a su desempeño en el ring. En un deporte tan exigente como el boxeo, una buena capacidad pulmonar y la correcta oxigenación son fundamentales para aguantar el ritmo de combate. Aunque Abby asegura que está controlado, muchos se preguntan si podrá rendir al 100 % contra Roro.

Por el momento, Abby sigue centrada en su entrenamiento y en su preparación para la gran cita. Con la operación programada para después del evento, su participación en La Velada del Año 5 no corre peligro, pero habrá que ver si esta molestia afecta de alguna manera a su rendimiento dentro del ring.