Abby y su revelación tan viral como repugnante: "Decidme que es mentira que la gente cuando mea solo se sacude el pito y ya”

Aunque cada vez trabajemos más por lograr la igualdad de todas las personas, lo cierto es que existen enormes diferencias entre, por ejemplo, las personas que tienen un tipo u otro de genitales. La streamer Abby ha sido la última en darse cuenta de estas enormes diferencias al comprobar el comportamiento de las personas con pene cuando van al aseo: "Decidme que es mentira que la gente cuando mea solo se sacude el pito y ya por favor", compartía esta creadora de contenido en Twitter. La repercusión de este tuit ha sido enorme, y algunos compañeros de su sector como TheGrefg le han dado respuesta.

La mayoría de las respuestas a este tuit viral de Abby han ido encaminadas al cachondeo, igual que la de TheGrefg: "Yo la meto en la lavadora", "Yo lo limpio con toallitas aromatizadas", "Qué va, es de usar y tirar"... Con ello, ha quedado claro que la mayoría de estas personas hacen exactamente lo que Abby tanto temía, por lo que parece que esta práctica está más que extendida.

Por si esto no fuese suficiente, muchos han reconocido también que no se lavan las manos tras ir al servicio, y lo han dicho con un orgullo que difícilmente se podría justificar desde un punto de vista razonable. Lo que sí ha tenido algo más de justificación es un argumento que ha salido a relucir en varias ocasiones a lo largo de las distintas respuestas: casi nunca hay papel higiénico en los servicios que utilizan estas personas. Por lo tanto, parece que hay ocasiones en las que, a no ser que se lleven pañuelos desechables en el bolsillo, resulta difícil mantener siquiera una higiene mínima.

Viendo los citados de este tuit, queda claro que Abby no ha sido la única traumada por esta situación. ¡Cuántas cosas nos quedan por descubrir del comportamiento ajeno!