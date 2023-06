Abraham Mateo responde a las acusaciones de Ampeter: "Por lo visto ahora no soy cantante, soy boxeador"

Después de que Ampeter se cabreara en directo y asegurara que Abraham Mateo había mentido respecto a su experiencia en el boxeo, el cantante ha querido responderle a través de un vídeo de TikTok, el cual asegura que será el único que hará al respecto. Tal y como ha señalado, pese a que no le gustan nada "estos jueguecitos", ha querido aclarar este malentendido porque Ampeter se está "inventando cosas" sobre él que pueden haber generado mucha confusión entre la comunidad.

Por ello, ha querido explicar el motivo por el que está federado, algo que ha confirmado que sí que es cierto. Pero, lejos de lo que dijo Ampeter, la razón por la que lo está no es porque haya participado en muchos combates ni mucho menos, sino que fue su padre quien le apuntó después de inscribirle a Boxeo. Y, pese a que hay ocasiones en las que no es necesario federarse para aprender, Abraham Mateo ha explicado que hay gimnasios que piden un seguro médico para poder apuntarse y, "la única forma de conseguir ese seguro médico es federándote". Pero, aun así, esa licencia caducó el mismo año que se apuntó a boxeo, por lo que a los con 13 años ya no la tenía.

Además, también ha aclarado que, aunque se apuntara a boxeo con 12 años, la realidad es que tan solo participó en tres clases y no llegó a estar "ni un mes apuntado". Por tanto, hasta que Maravilla Alonso no le invitó a su gimnasio no tuvo ninguna otra experiencia en el boxeo, momento en el que hicieron "manoplas" y lo subieron, pero que no hizo nada más que lo que se ve en el vídeo que está circulando por las redes.

Por tanto, asegura que su consciencia está muy tranquila porque no ha mentido al respecto, ya que esa es la única experiencia que había tenido en el boxeo hasta el momento. Además, ha querido remarcar una vez más que lo que dijo de que lleva "un año y medio sin pisar un gimnasio" es cierto, ya que ha estado centrado en la música. Pero, aun así, señala que, aunque con dos semanas no sabe si le va a ganar, si llega a tener los cuatro meses que ha tenido Ampeter le ganaba "100%".

Finalmente, ha querido puntualizar que, como sabe que tanto la organización de la Velada del Año 3 como Ibai saben que lo que dice es verdad, se siente muy tranquilo. Por ello, ha querido concluir su vídeo con un poco de humor y mandarle un mensaje directamente a su rival: "Vuela alto Ampeter".