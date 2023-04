Adri Contreras gana junto a su madre el primer programa de 'Disaster Chefs 2'

'Disaster Chefs 2' ha vuelto por todo lo alto con una segunda edición que no ha dejado indiferente a nadie. En esta ocasión, el exitoso programa de Ibai no solo ha contado con caras nuevas, sino que también ha presentado un plató totalmente diferente, algo que sin duda han agradecido todos los participantes. Esto se debe a que, en su primera edición, grabaron dentro de un espacio en el que los streamers que participaron no tenían prácticamente espacio para moverse, por lo que era incómodo y complicado ir a buscar la comida que necesitaban para los platos.

Además, este ha sido un primer programa especial porque, en esta ocasión, ha estado orientado a la Kings League, motivo por el que tanto los participantes como el jurado estaban formados por integrantes de la misma. Aun así, Ibai ha querido aclarar que esto no es algo que se vaya a repetir en todos los programas, sino que únicamente ha querido hacerse en este por ser el primero, pero que a partir del siguiente funcionará todo como en la anterior edición.

Por tanto, dentro de los participantes estaban varios de los presidentes de la Kings League y la Queens League, entre los que había algunos que ya habían participado en la anterior edición, como era el caso de Perxitaa, Violeta G y Spursito. Por otro lado, Adri Contreras ha participado junto a su madre, María Teresa, algo que la propia organización le propuso hacer, pero que ha generado la crítica de muchos por decir que parte con ventaja, ya que imaginan que debe saber cocinar muy bien.

Y, efectivamente, su madre no ha dejado indiferente a nadie, ya que, pese a que este equipo quedó tercero en las dos primeras pruebas, ha logrado coronarse en la prueba final, convirtiéndose así en los ganadores de este primer programa. Por otro lado, el equipo de Violeta G y Perxitaa ha vuelto a quedar en segundo lugar, tal y como les pasó en la anterior edición. Pero cabe destacar que la otra vez perdieron frente al equipo de Paula Gonu y Werlyb, quienes terminaron ganando el programa final.

Por tanto, quién sabe si esto volverá a ocurrir y el equipo que les ha vencido se convertirá en el que gane esta segunda edición. Aun así, todavía quedan muchos programas de 'Disaster Chefs 2', por lo que habrá que esperar para ver cómo sorprenden los futuros participantes, y quiénes terminarán llegando al programa final, en el cual se decidirá el ganador de esta nueva edición.