¿Aitana y Plex confirman su relación? La cantante vuelve a aparecer en el último vídeo del youtuber

Desde que Aitana y Sebastián Yatra pusieron fin a su relación, los rumores sobre nuevas ilusiones de la artista catalana no han cesado. Uno de los nombres que más suena con insistencia es el de Plex, el creador de contenido que está recorriendo el mundo por tercera vez y con quien Aitana ha coincidido en más de una ocasión durante su aventura.

Primero fue en Japón. Más tarde, en República Dominicana. Y ahora, Nueva York. En el último capítulo de La Vuelta al Mundo de Plex, grabado en la Gran Manzana, el creador mostraba imágenes de su día visitando museos y saliendo de fiesta. Todo parecía una entrega más... hasta el final.

La sorpresa llegó en la despedida. En la habitación del hotel, Plex se dirigía a la cámara como de costumbre: "Bueno chicos, yo ya estoy en la habitación, me he venido antes, quería dormir. Así que, nada, espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros en el día de hoy y ya sabéis que likes y suscripciones se agradecen un montón. Y dicho esto, recordad…". Sin embargo, la frase final no la cerró él. Lo hizo Aitana, que apareció fuera de plano para completar con una sonrisa: "...que al final siempre seremos historia". Una escena que remató con ambos entre risas, mostrándose muy cómodos y cómplices.

Por si fuera poco, la cantante llevaba puesta una camiseta que muchos han identificado como perteneciente a Plex, lo que ha añadido más leña al fuego. Aunque ni ella ni él han confirmado nada, la aparición conjunta y el tono desenfadado del vídeo han bastado para que en redes sociales se dispare la teoría de una relación más allá de la amistad.

¿Estamos ante una nueva pareja o simplemente ante una amistad muy cercana? Nadie lo ha aclarado por ahora, pero lo cierto es que el vídeo ha hecho lo que tenía que hacer: dar que hablar. Y mucho.