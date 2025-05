Plex frena unos días por salud mental: "He necesitado parar y respirar"

Plex, uno de los creadores de contenido más seguidos del panorama hispanohablante, ha publicado un mensaje sincero y necesario en su último vídeo. Tras dos días sin subir nueva entrega de su serie La Vuelta al Mundo en 80 días, ha explicado que necesitaba frenar por motivos personales. "He estado muy estresado. Por una vez en mi vida he querido cuidar un poco mi cabeza, que pocas veces lo he hecho", explicó.

En sus palabras, Plex ha querido subrayar que la pausa no ha sido por falta de ganas, sino por una necesidad real de parar para no quemarse: "Yo cuando no subo vlog no es porque no quiera, es porque no puedo". También ha agradecido a sus seguidores por el apoyo constante, al tiempo que lanzaba una reflexión sobre la exigencia que se impone a sí mismo: "Supongo que todos somos humanos".

Aunque el youtuber no ha detallado a qué se refiere exactamente con esos "momentos personales complicados", muchos de sus seguidores han conectado este parón con la delicada situación que rodea actualmente a su amigo Frank Cuesta. Hace tan solo unos días, Plex publicó un comunicado en el que admitía sentirse decepcionado y confuso por todo lo que estaba saliendo a la luz sobre el ex presentador de Frank de la Jungla, reconociendo que ya no podía defenderlo tras ver ciertas informaciones.

El vínculo entre ambos era muy fuerte: Plex visitó el santuario de Cuesta, compartió experiencias con él y lo defendió públicamente. Pero las filtraciones de audios y las acusaciones han sido un golpe para todos los que confiaban en la figura del activista.

Con este parón, Plex lanza un mensaje valiente en una industria donde la productividad constante parece ser la norma: también hay que saber parar. Y cuidarse.