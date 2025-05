Plex se replantea su apoyo a Frank Cuesta: "Si actuó mal, no puedo ni debo defenderlo"

La situación en torno a Frank Cuesta sigue generando reacciones. Tras días de filtraciones de audios comprometidos, acusaciones por maltrato animal y cuestionamientos sobre su gestión en el santuario, el círculo cercano del herpetólogo comienza a mostrar señales de distanciamiento. Uno de los casos más llamativos es el de Plex, youtuber y amigo cercano de Cuesta, que hasta ahora había salido públicamente en su defensa.

Sin embargo, desde el pasado viernes, Plex ha dado un giro en su postura. Lo ha hecho a través de su cuenta de X (antes Twitter), con un mensaje que ha dejado clara su decepción y la confusión que está viviendo ante todo lo que está saliendo a la luz. "Nunca hablaré mal de alguien a quien he considerado un amigo. Aún cuando él no haya sido sincero conmigo o no me pare de llegar información que me haga dudar de si yo era lo mismo para él. Sin embargo, mantener el respeto no significa justificar lo incorrecto. Si actuó mal, no puedo ni debo defenderlo. Guardaré respeto, pero no distorsionaré los hechos", ha escrito.

Este mensaje llega después de que Chi, el excolaborador de Cuesta, compartiera en directo que Frank habría puesto en riesgo a creadores como Plex e IlloJuan durante una visita al santuario. Según estas declaraciones, ambos fueron mordidos por suricatas que, al parecer, no estaban vacunadas de la rabia. Pese a ello, Frank les habría pedido que no se vacunaran, asegurando que los animales estaban inmunizados. Una versión que ha hecho saltar las alarmas y ha minado la confianza de Plex.

Aunque el youtuber no ha querido atacar directamente a su amigo, sus palabras reflejan una fractura evidente: una mezcla de respeto, dolor y necesidad de claridad ante una situación cada vez más turbia.