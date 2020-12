Alecmolon se despide del Rewind Hispano: "Es el último que voy a hacer"

Los dos años que llevaba YouTube resbalándose con sus Rewinds, unido a esa crisis sanitaria de la que quizá hayas oído hablar, provocaron hace unas semanas que la plataforma renunciara a hacer un 'lo mejor del año' en 2020. Igual que en ocasiones anteriores, Alecmolon cogió el testigo, y el mundo de aficionados al stream aplaudió al unísono.

No es para menos después de ver las genialidades que se marcó en 2018 y especialmente en 2019, con una producción audiovisual y sentido del humor que ya hubiera querido YouTube para las suyas.

Por motivos obvios, la grabación para este año ha sido mucho más difícil, y de hecho Alec comenzó una campaña de crowdfunding para poder llegar a los objetivos que tenía previstos. Efectos especiales, alquileres de equipos, desplazamientos... nada de eso es gratis, y quizá por ello ha anunciado que no hará más Rewinds.

El vídeo toma nota de las tendencias en territorio streamer, destacando a Minecraft, Fortnite, Fall Guys y -cómo no- Among Us con versiones cachondísimas en el mundo real. Ibai, ElRubius, TheGrefg, Willyrex, la voz de Auronplay... no falta nadie, e incluso recuerda las críticas que le cayeron el año pasado por no meter a chicas del sector.

Paula Gonu (destacada en el cartel), Cristinini (con su inseparable avatar de impostora) y Espe (jugadora de Team Heretics) son las encargadas de dar un toque femenino a este espectáculo, que podría ser el último en caso de que no encuentren financiación. TheGrefg ha propuesto a sus colegas de profesión pagar por salir, una solución que ha abierto algo de debate.

La idea se añade a la agresiva campaña que ha hecho Alecmolon para preservar las visualizaciones del vídeo, que ha tenido muy buena acogida. En 48 horas supera de largo los 10 millones de visitas, y muchos más en clips de reacciones que han publicado los participantes y otros streamers. Aunque no todo le ha hecho gracia...

"Por favor los que subís reacciones de Ibai Llanos o TheGrefg sin su permiso ya que ellos subirán las suyas mañana: os doy 1 hora para borrarlas u os tiraré el vídeo", decía en un tuit donde prefería "ir por las buenas" (¿?) y pedía además que el resto de creadores esperaran un poco a reaccionar para que el vídeo original se posicionara mejor.

La estrategia, aunque sorprendente, parece haber funcionado, porque anda cerca de los cinco millones de likes que buscaba su creador, y cuenta con los halagos de todos los participantes. Algo nos dice que, por mucho que haya anunciado su despedida, este no va a ser su último Rewind.