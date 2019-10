"Los grandes artistas copian, los genios roban". No es una frase nuestra, es del pintor Pablo Picasso, que hacía referencia a cómo la inspiración no surge de la nada, sino de 'robar' o coger ideas de otros. Así surgen también los homenajes, como el que ha hecho Amaia en su primer concierto de la gira 'Pero no pasa nada'.

Durante su estreno en el recinto Baluarte de Pamplona, la artista robó un tema a otra cantante, y ya de paso las gargantas de los asistentes al espectáculo, que la acompañaron entusiasmados cuando interpretó 'Voy a volverme loca'.

Se trata de una canción con la que debutó Natalia hace ya 17 años, nada más salir del programa de televisión que la lanzó al estrellato y en el que también participó Amaia. Lejos de denunciarla por hurto, Natalia ha reconocido en sus redes que el homenaje le ha gustado mucho.

No es ni mucho menos la primera vez que Amaia hace una versión. En el mismo concierto de apertura hizo un cover de 'Medio drogados' de Los Fresones Rebeldes, y hace poco también la pudimos escuchar 'Desde que tú te has ido', de Cecilia, o 'Qué nos va a pasar', de La Buena Vida.

Y aun así no le hace falta tirar de otros artistas. Aunque ya había cantado prácticamente todas los temas de 'Pero no pasa nada' en conciertos anteriores, el repertorio se escucha íntegro desde que ha empezado la gira en cada concierto. Los resultados siempre han sido aplaudidos por el público, que ha dejado muestras de su apoyo en redes sociales.

El tour de Amaia acaba de comenzar y ya está dando que hablar por todas partes. Ajena a las críticas, sencilla y siempre natural, estamos desde luego frente a una artista diferente a las demás, por mucho que de vez en cuando utilice material que no es suyo. ¿Pero no decía Picasso que eso es de genios?