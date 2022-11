Amouranth se queda sola en el top 100 de Twitch

Por mucho que haya streamers españoles debatiendo sobre las facilidades que tienen las chicas para despuntar en Twitch, lo cierto es que en la cima de la creación de contenido hay muy pocas mujeres. Si vamos al top 100 mundial, tenemos que hablar en singular, con el nombre de Amouranth como caso aislado.

Más modelo que auténtica creadora de contenido, la estadounidense se ha quedado sola en el ranking después de que Pokimane se retirara temporalmente del juego, en unas vacaciones que lleva tiempo dejando caer que necesitaba. Amouranth también dejó de emitir durante un traumático divorcio, en el que se confesó en parte como "marioneta" de un matrimonio muy tóxico.

Hay que destacar que su último éxito en directo ha sido el retransmitir una cita con la que acabar con la soledad de la soltería, algo a lo que no puso pegas su pretendiente. Dice llamarse Aaron, tiene 34 años y unas espaldas en las que cabe un coche pequeño, y la propia streamer le presentó como un "giga cachas".

Es un cambio importante en su anterior actitud de "no hablo de mi vida privada", algo que al parecer le impuso su exmarido para resultar "mas atractiva a la audiencia". Recordemos que fue la abanderada del Hot Tub, y una de las causas más importantes para que Twitch metiera ese meta en una nueva categoría.

Todas estas circunstancias la han hecho meditar en público sobre por qué no tiene un contrato de exclusiva con ninguna plataforma, al menos al día de hoy. "Creo que es una mezcla de no ser muy apetecible para las marcas", decía, consciente de la fama y sensaciones que levanta en un importante sector. "YouTube, por su parte, parece estar más pendiente de los creadores interesados en hacer eventos grandes, y yo solo he hecho uno de ese estilo en 2022".

Que las altas audiencias de Amouranth vengan de circunstancias altamente polémicas quizá le vaya bien en términos de suscripción directa, pero lo va a tener difícil para cambiar de la noche a la mañana cierta fama de exhibicionista. Si nos fiamos de las palabras de la streamer, en lo económico le va lo bastante bien como para seguir haciendo lo que le dé la gana.