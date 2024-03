Ampeter revela cuánto dinero ha ganado stremeando en Kick, y habla sobre los ingresos que generaba en Mixer

Pese a que, a día de hoy, la mayoría de las personas que deciden dar el paso a los streamings optan por empezar en Twitch, antes las opciones estaban mucho más divididas, ya que muchos preferían probar otras plataformas como Mixer o Facebook Gaming. Este es el caso de Ampeter, quien a lo largo de su carrera ha trabajado en una gran variedad de plataformas de streaming distintas y que, gracias a eso, sabe la diferencias que hay entre unas y otras a la hora de generar ingresos.

Por ello, Delox ha querido preguntarle sobre este tema durante el paso de Ampeter por su podcast, Sin Miedo Al Éxito, donde le ha preguntado si llegó a ganar más de un millón de euros en Mixer. Y, aunque el mallorquín no ha querido dar una respuesta clara y concreta porque cree que la gente puede pensar que está ostentando de ello, ha dado a entender que sí que generó mucho dinero en esta plataforma. Además, asegura que se ganaba tanto dinero en Mixer que, a día de hoy, es difícil que una plataforma pueda llegar a igualarla en este aspecto.

Pero, pese a que no haya querido hablar muy abiertamente sobre este tema, el presentador no se ha rendido a la hora de preguntarle sobre el dinero que gana Ampeter haciendo streaming. Por este motivo, también le ha preguntado sobre lo que ha generado durante los meses que lleva en Kick, algo que sí que ha respondido de forma más honesta. Porque, pese a que antes no ha querido concretar mucho sobre lo que generó en su momento, ahora no ha dudado en admitir que sí que ha ganado más de 100.000 euros desde que dio el salto a Kick, una cantidad que ha confesado que ha superado, pero que no ha sido por mucho más.