Zeling explota y divide a las comunidades de España y de LATAM: "A los mexicanos no los soporto"

Hasta hace no mucho tiempo, las comunidades de España y de LATAM han convivido en Twitch en perfecta armonía. De hecho, podríamos decir que el buen rollo ha prevalecido durante años. Sin embargo, una serie de circunstancias han conseguido que esta convivencia tan sana se haya resquebrajado, algo que está haciendo que en torno a los combates de la Velada del Año 4 —todos ellos son un España vs LATAM— se genere mucho hate.

Uno de los que más polémica está generando es el 2 vs 2 en el que la pareja formada por las streamers españolas Zeling y Nissaxter se enfrentará al dúo compuesto por las mexicanas Alana y Amablitz. Y si ya de por sí este era un encuentro tenso, unas recientes declaraciones de Zeling han conseguido que Troya arda por completo.

"Los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente… a los mexicanos no los soporto. Me tenéis hasta los cojones: qué puto pesados sois, qué asco de comentarios, qué asco de fandom y qué asco de todo. A todos los que tengan la banderita les voy a poner un permaban. Con la foto de Rivers y Ari ahí…dáis puto cringe", dijo Zeling en pleno directo. Por supuesto, la reacción por parte de varios streamers de LATAM no se ha hecho esperar.

Una de las más contundentes ha sido la de Juan Guarnizo. El presidente de Aniquiladores comentó lo siguiente: "Es una barbaridad que se pueda dar ese tipo de mensaje en directo, que no pase absolutamente nada y que, incluso, haya gente que lo aplauda. El mensaje que dio ella es claramente una incitación al odio. Eso sí que divide comunidades y tiene tintes xenofóbicos. Me parece impresionante que en Internet estemos normalizando cada vez más esos comentarios".

Desde luego, las declaraciones de Zeling no han sido acertadas: el hate se puede combatir de muchas otras formas. Lo que está claro es que, después de esto, la Velada del Año 4 está más caliente que nunca. En el Zeling y Nissaxter vs Alana y Amablitz saltarán chispas sobre el ring.