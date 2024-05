Ana Campo, mujer de Mario Marzo, la lía al hablar sobre los nombres que barajaron para sus hijos: "Son nombres de niño asiático gordo y de prostituta"

El actor Mario Marzo ha sido uno de los protagonistas de los últimos días. Y no por nada bueno precisamente: Marzo contó entre risas que su hijo hizo bullying a un niño "con problemas". Por supuesto, el actor no tardó en salir a la palestra a pedir disculpas. Sin embargo, ahora es Ana Campo, su mujer, la que la ha liado con ciertos comentarios racistas y gordófobos que se han extendido rápidamente por las redes, generando un intenso debate.

Durante una charla en su podcast ¿Quieres ser mi amigo? Mario y Ana fueron preguntados por uno de sus seguidores sobre los nombres que barajaron para poner a sus hijos. En su respuesta, Ana reveló que su marido tenía dos opciones: Nobu y Sasha. "Siempre ha sido de broma. Tú querías llamar Kaia a nuestro hijo y yo te dije que si le llamabas así yo le llamaría Nobu", explicó Mario Marzo.

El motivo del conflicto llegaría tan solo unos segundos después. "Lo de Nobu estuvo feo porque es nombre de niño asiático gordo", respondió Ana Campo. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, ya que el nombre de Sasha tampoco le gustó en absoluto a la violinista, tal y como expresó con rotundidad: "Es nombre de prostituta".

Por supuesto, la respuesta de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar. "Dando rienda suelta a todos los prejuicios racistas y gordofóbicos. Y encima ganan dinero diciendo mamarrachadas", reza uno de los tuits más aplaudidos. "Entre los dos no suman media neurona. Lo justo para respirar y no cagarse encima", "Yo, personalmente, el problema no lo veo en ellos sino en quienes endiosan a este tipo de "seres" y les hace "famosos". Sociedad digna de estudio la verdad" o "Estamos haciendo famosos a verdaderos infraseres", han sido otros de los comentarios más celebrados.