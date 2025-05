Este es el tipo de cliente favorito de los camareros según un TikTok: "No somos sirvientes"

A la hora de salir a tomar algo hay todo tipo de elementos que pueden variar, e incluso influir la elección del local en el que consumirás: ya sea el tipo de música que ponen, el precio de las bebidas, el ambiente del local o de la terraza, hay muchos elementos que cambian entre establecimientos. Eso sí, hay un elemento que no cambia nunca, y eso es el hecho de que hay gente currando para que tengas una experiencia agradable.

Camareros, baristas, mixólogos, cocineros… detrás de cada local hay un equipo que se ocupa de todas las tareas que requieren crear un buen servicio. Y sabiendo que da igual a dónde vayas vas a encontrarte a personas trabajando (o al menos por ahora, igual en 5 años sólo quedan robots), a muchos les importa quedar bien con los camareros.

Hay muchos comportamientos que son lógicos para que al camarero le parezcas buen cliente: ser educado, decir por favor y gracias… pero hay otras actitudes que puede que pasen desapercibidos y que harán que tu camarero te adore.

En un vídeo que ya cuenta con más de medio millón de reproducciones, @desireegtrz ha compartido en TikTok su reciente experiencia atendiendo a una mesa de 12 personas. Cuando era el momento de traer las bebidas, ella empezó a anunciarlas para saber a quién repartírselas, y no le estaban haciendo mucho caso. En ese momento surgió un héroe que no necesita llevar capa, y que repitió en un grito la pregunta de la camarera, consiguiendo la atención de todos.

"Tú vales millones, no dejes de gritar" ha declarado Desiree, y en comentarios hay cientos de personas de acuerdo con ella. "Esa gente son los verdaderamente educados. Saben que nosotros los camareros estamos trabajando y que no somos sirvientes", "Pa mi el oro se lo llevo un chico q me apuntó en un papel todo lo que querían tanto bebida como tostadas o sea lo adoré eternamente" o "O el que te dice: "no te preocupes déjalo por aquí y lo repartimos nosotros", es que los amo" son algunos de los comentarios con más repercusión.

Es innegable que la educación es imprescindible cuando tratas con cualquiera, pero parece que se está normalizando pasar de los camareros. ¿Tú serías de los que gritan?