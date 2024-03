Ander Cortés desaparece del streaming: "Llevo mucho tiempo enterrando sentimientos que no quería enfrentar"

Ander Cortés nos ha regalado grandes momentos en streaming. Desde sus narraciones de League of Legends o sus casteos junto a Ibai de carreras de canicas hasta su participación en eventos como el Mundial F1 Online o en las Campanadas de Fin de Año. Sin embargo, tal y como él mismo ha comentado en Twitter/X, dejaremos de verle, al menos durante un tiempo.

"Hola amigos. Creo que desapareceré unos días del stream. Llevo mucho tiempo enterrando sentimientos que no quería enfrentar y he explotado. Lo siento", han sido sus palabras a través de la red social. Por el momento, no sabemos durante cuánto tiempo estará alejado de las cámaras, aunque, por supuesto, debería de tomarse todo el que necesite para reponerse.

Además, Ander ha añadido lo siguiente: "Hablad con la gente que os quiere, sed sinceros y haced las cosas que sintáis de verdad aunque den miedo. Nos vemos". Un gran consejo para cualquiera que lo quiera escuchar, desde luego. Por supuesto, después de este ejercicio de honestidad en Twitter/X, el creador de contenido ha recibido el cariño y el apoyo de varios de sus compañeros de profesión, así como de su comunidad, que si bien no es de las más grandes sí es de las más fieles.

Con todo esto, Ander nos vuelve a demostrar que no importa quién seas: la salud mental es lo prioritario y la debemos de anteponer al resto de cosas. Desde aquí, esperamos de corazón que se recupere de lo que le haya ocurrido lo antes posible y le enviamos mucha fuerza. Un mensaje como el que ha hecho llegar a través de sus redes es la prueba de que va por buen camino.