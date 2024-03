Ibai habla sobre su cambio físico: "Ahora me lo estoy tomando muy en serio"

Si sigues de cerca a Ibai Llanos, sin duda sabrás que, desde hace ya unos meses, está tratando de llevar a cabo un cambio físico. Y es que el streamer quiere, tal y como él mismo ha dicho en varias ocasiones, mejorar su salud y para ello está trabajando bastante duro. Parece que esta vez es la buena, ya que, al menos aparentemente, se encuentra más motivado que en ocasiones pasadas.

En uno de sus últimos directos, el de Movistar KOI ha hablado sobre este tema. "Estoy intentando hacer un cambio físico. De hecho, yo he perdido un poquito de peso últimamente. Parece una gilipollez, pero habré perdido unos 6 o 7 kilos. Me estoy cuidando más que nunca", ha comentado.

Llanos también ha revelado que está trabajando con una persona para "saber exactamente cómo controlar el hambre, cuándo comer y cuándo no". Asegura que, para esta cuestión, está en manos de una "profesional muy top desde hace muy poco". "Intento poner remedio a las cosas en las que yo tengo que mejorar, lo que pasa es que no es fácil. Ahora estoy en un momento en el que me lo estoy tomando muy en serio. Voy a lo callado a veces, pero voy haciéndolo poco a poco", continuó.

Después de escuchar estas palabras, no nos cabe ninguna duda de que Ibai se lo está tomando más en serio que nunca. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y seguro que la suya llegará más pronto que tarde si continúa haciendo las cosas así de bien. Desde luego, es una suerte que alguien referente de tanta gente lance un mensaje así que, seguramente, ayudará a que otros tomen su ejemplo.