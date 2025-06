Andrea Colás, en el ojo del huracán por burlarse de los TCA: "Ha perdido la cabeza"

Andrea Colás vuelve a estar en el ojo del huracán. La creadora de contenido, conocida por sus vídeos sobre rutinas alimentarias y dietas de recorte, ha generado una nueva oleada de indignación en redes sociales tras colaborar con The Champions Burger, un certamen gastronómico en el que se vota la mejor hamburguesa de España. La polémica ha surgido a raíz de una frase incluida en la promoción: "Tengo un problema con mi TCA... y es que se ha convertido en un TCB. Pero, ¿qué es un TCB? Pues nada más y nada menos que... ¡The Champions Burger!".

La broma, que pretendía ser una forma ingeniosa de presentar el evento, ha sido recibida con indignación por una parte importante del público, que acusa a Colás de trivializar los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), una problemática de salud mental especialmente sensible y que afecta a miles de personas.

"¿Cómo puede ser que alguien que está estudiando para ser sanitario haga una broma respecto a los TCA? ¿Sabes la de años que me ha costado a mí hacer entender a mi entorno que no era una tontería y que necesitaba ayuda? Con cosas como esta solo se fomenta la 'gracia' o la 'broma' sobre este tipo de trastornos", escribía una usuaria en X (antes Twitter).

Las reacciones no se han hecho esperar. "Madre del amor hermoso, Andrea Colás ha perdido la cabeza…", opinaba otro internauta. Otros, como un usuario visiblemente molesto, advertían: "Ojo cuidado que está estudiando medicina. No me quiero imaginar cuando acuda un paciente a consulta con un TCA".

Por el momento, Colás no ha emitido ninguna disculpa ni aclaración pública. El vídeo ha sido ampliamente difundido y ha avivado el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los influencers y el tratamiento superficial de temas vinculados con la salud mental en redes sociales.