Las aplaudidas palabras de Carla Flila sobre ser influencer: "No es duro, es un chollo"

Hace ya varios años que existe un debate al respecto de la labor de los influencers: muchos han sido criticados por poner en valor su trabajo y pedir que se aprecie el esfuerzo que ponen en todo lo que hacen, sin mucho éxito. Ahora, Carla Flila ha hecho unas declaraciones muy aplaudidas que expresan todo lo contrario: ser influencer, en su opinión, es un trabajo muy fácil y cómodo que la mayoría de las personas desearía tener.

Hay algo que no se puede negar: las horas de trabajo de un creador de contenido son más livianas que las de la mayoría del resto de los mortales. Aunque la grabación y la edición de esos contenidos puede hacerse un poco ardua, sobre todo para los youtubers, la mayoría de los grandes influencers cuentan con personas que hacen ese trabajo difícil por ellos. En todo caso, son los creadores de contenido más pequeños los que tienen que poner más esfuerzo para lograr destacar en redes.

Aunque estas palabras de Carla Flila se hayan aplaudido mucho, hay quienes se han encargado de recordarle que su posición dentro del panorama influencer es muy privilegiada: su ascenso en redes fue rápido y nada tumultuoso, y la única gran polémica de la que ha formado parte la colocó como la víctima de la situación. Su expareja, Noelia Moya, tendrá probablemente una opinión muy diferente si le preguntan si el trabajo de influencer es duro, después de recibir amenazas de muerte por, supuestamente, ser infiel a Carla Flila.

El problema de estas declaraciones de Carla Flila, y de las críticas al trabajo de influencer como tal, es que invisibiliza una parte muy dura de su labor que no tiene nada que ver con sus horas de trabajo: no ganan tanto dinero como las celebrities, así que no pueden pagar por su seguridad, pero reciben el mismo acoso o más que muchos de los famosos. Son muchos los que han decidido abandonar las redes en su momento estelar, por las dificultades que tenían para sentirse seguros. ¡Los vídeos y las fotos son solo la punta del iceberg!