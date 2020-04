Casi desde el día en el que TikTok se inauguró, la red social se ha convertido en el refugio de la gente con menos complejos, con más ritmo y mejor buen humor de internet. No hay día en el que los usuarios no se inventen un reto para sacar bailes o cachondadas, y por supuesto también hay parodias, que no a todo el mundo le sientan bien.

Por eso sorprende que Ariana Grande, una de las estrellas musicales que mejor ha aprovechado la plataforma, se enfade al ver vídeos irónicos sobre ella. Tiene una carrera envidiable, millones de discos vendidos y seguro que se ha enfrentado más de una vez y dos a las críticas. Así, es como mínimo inesperado que la cantante esté muy irritada por cosas como esta:

A finales de semana, Ariana subió a su Instagram Stories un vídeo de un actor semidesconocido donde se quejaba de cómo la gente hacía memes sobre él. Jordan Firstman decía lo siguiente: "Tengo una idea. ¿Qué pasaría si cogiéramos un clip de una película, donde un artista puso todo su esfuerzo y años para conseguirlo, lo recontextualizamos y nos reímos de eso? Así como degradando todo su valor. Pues eso son los memes". Denunciaba así el cachondeo que algunas obras suyas han despertado en las redes.

Ariana añadía la siguiente reflexión: "Dios mío, estoy de acuerdo y más con esas imitaciones de chicas de TikTok con coletas, esas que poniendo voz de gato y llevando eyeliner y sudaderas piensan que se me parecen... me siento igual que Jordan, y más en lo de degradar su valor".

Las redes se han encargado de recordar a Ariana la imitación que este mismo mes la cantante hacía sobre Adam Sandler, que podría entrar en la misma categoría paródica de la que se queja la autora de 'Into You'.

El protagonista de esa parodia (¿o es una burla?) dio entonces su visto bueno al, llamémosle, homenaje. Quizá podría tomar ella nota, aunque parece que no estaba muy satisfecha con sus palabras porque acabó borrando la story mucho antes de que se cumplieran las 24 horas que permanecen en la plataforma.