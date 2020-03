Si te interesa el K-pop seguramente hayas visto que se ha convertido en tendencia el hashtag #ARMYselcaDay. ¿Y qué significa exáctamente? ¿Qué está celebrando el ARMY?

Tranqui, no se trata de otro challenge por el nuevo disco de los chicos de BTS, ‘Map of the soul: 7’, sino que es una de las múltiples acciones que lleva a cabo el ARMY para sentirse cerca de Bangtan.

Una de las últimas acciones que han puesto en marcha ha sido muy polémica. Su afán por erigir a los chicos como los números uno ha llevado al ARMY a realizar cierto trapicheo con las reproducciones del videoclip de ‘ON’ que Youtube ha identificado como una mala práctica.

Polémicas aparte, el #ARMYselcaDay se celebra el primer martes de cada mes aunque en occidente suele hacerse tendencia el lunes debido a la diferencia horaria que hay con respecto a Corea.

¿Y qué es lo que se hace en el #ARMYselcaDay? Si quieres participar, es muy fácil. Simplemente se trata de un día para homenajear a los chicos pero el recurso más común es el de la imitación. Muchos fans cogen fotos de los chicos y se esfuerzan por recrearlas de formas de lo más ingeniosas como las de estos ejemplos:

Una de las recreaciones del ARMY que más nos ha sorprendido ha sido esta en la que se compara a ElRubius con Jin. Se trata de una fotografía en la que ElRubius mostraba por primera vez su radical cambio de look a rubio platino.

Rubén Doblas no es la única persona famosa que el ARMY ha utilizado para celebrar este día, John Cena y Chayanne han sido también algunos de ellos cuyas poses cuadran muy bien con algunas de BTS.

Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención es la similitud que hay entre algunas fotos de ElRubius, ya no sólo con Jin sino con otros miembros de Bangtan como Suga, J-Hope y Jungkook.