El festival se ha inaugurado en el Palacio de la Prensa con el film 'Along With The Gods: los dos mundos' de Kim Yong-hwa. Película que se podrá volver a ver en un nuevo pase el próximo sábado 9 de noviembre.

Otros de los títulos que podremos encontrar son tres películas inéditas en España 'Door Lock', 'Swing Kids' y 'The Surrogate Woman'.

El ciclo se dividirá en tres temáticas: Thrillers, éxitos de taquilla y las dos coreas. Además habrá un ciclo especial dedicado a las actrices premiadas en festivales internacionales como Venecia, Cannes o Berlín en conmemoración de los 100 años de cine coreano.

Otra de las películas que podremos ver en este festival es 'The Host' (2006) del exitoso cineasta Bong Joon-ho quien está triunfando ahora gracias a su nueva película 'Parasite' (Parásitos) que recibió la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Éxito de taquilla que junto a la película ‘Along with the Gods: los dos mundos’ se proyectará bajo esta temática.

En cuanto a Thriller, se podrán ver 'Door Lock' (2019 de Lee Kwon, basada en la película española 'Mientras duermes de Jaume Balagueró. Y “The witch: part 1. The subversion” (2018), dirigida por Park Hoon-jung inspirado en el clásico “Frankenstein” de Mary Shelley.

Door Lock | Centro Cultural Coreano

En la sección dedicada a Las Dos Coreas podremos ver 'The Spy Gone North' (2018) de Yoon Jong-bin. Y 'Swing Kids (2018) de Kang Hyeong-chul.

Por último, el ciclo especial de las premiadas a mejor actriz en festivales internacionales recoge los títulos ‘En la playa sola de noche’ (2017), ‘Secret Sunchine’ (2007) y ‘The Surrogate Woman’ (1987) en reconocimiento a tres grandes actrices surcoreanas: Kim Min-hee, Jeon Do-yeon y Kang Soo-yeon.

Las películas se proyectarán en el Centro Cultural Coreano y en El Palacio de la Prensa. Podéis consultar la programación aquí.