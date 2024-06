Así fue la fiesta estelar de Paul McCartney: Taylor Swift haciendo de DJ, Mick Jagger, Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel y muchos más

Hace unos días tuvo lugar en casa del legendario Paul McCartney la que para muchos es ya la fiesta del siglo. Sobre ella hablaron el pasado miércoles Jimmy Kimmel y su esposa, Molly McNearney, en el programa de Howard Stern. En dicha entrevista, pudimos ver a Kimmel y a McNearney totalmente fascinados y no es para menos, ya que entre los asistentes se encontraban figuras icónicas como Taylor Swift, Travis Kelce, Bruce Springsteen, Steven Spielberg, Mick Jagger, Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Kimmel relató que la invitación surgió de manera espontánea. "Nos invitaron a una cena y luego el anfitrión de la cena fue invitado a la fiesta en la casa de Paul McCartney, y nos dijo: '¿Por qué no vamos todos?'. Así que fuimos", explicó Kimmel. Como ya hemos visto, .a lista de invitados era impresionante.

Durante la entrevista, McNearney confesó sentirse aliviada al ver a Jennifer Aniston y Courteney Cox, y pasó parte de la noche conversando con ellas. "No sabía cómo sostener mi cuerpo. No sabía dónde mirar. No sabía qué hacer", admitió McNearney, resaltando la magnitud del evento. Mientras tanto, Kimmel tuvo la oportunidad de charlar con Bruce Springsteen. “Es muy divertido. Tuvimos una buena charla sobre Elvis y Los Ángeles”, recordó. Incluso Springsteen, acostumbrado a los grandes eventos, comentó: "¡Qué fiesta!".

La velada estuvo llena de momentos sorprendentes y conversaciones inesperadas. Por ejemplo, se rumoreó que Taylor Swift actuó como DJ, aunque Kimmel aclaró que simplemente conectó su iPhone al sistema de sonido de la casa. Por otro lado, Stern preguntó a Kimmel si había hablado con Mick Jagger. “Nada, no le hablé", respondió Kimmel riendo. "En una fiesta así, tiendes a gravitar hacia las personas que ya conoces y simplemente dices: ‘¿Puedes creer que esto está pasando y que estamos aquí?’". McNearney, por su parte, destacó la presencia de Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, con quienes también compartió momentos durante la fiesta. La cantidad de celebridades presentes hizo que la noche fuera casi irreal, una verdadera constelación de estrellas bajo un mismo techo.

Al final de la noche, la pareja se quedó con una sensación de asombro y gratitud. "La última vez que vi algo así fue quizás en la fiesta más loca a la que he asistido en toda mi vida", confesó Kimmel, destacando la presencia de nombres legendarios como los miembros de los Beatles y los Rolling Stones. Sin duda, la fiesta en la casa de Paul McCartney será recordada como un evento legendario, donde las estrellas no solo brillaron en el firmamento, sino también en cada rincón de la casa del legendario músico.