El guitarrista de Foo Fighters Dave Grohl lanza un ataque a Taylor Swift y su gira The Eras tour: "Nosotros realmente tocamos en directo"

El pasado fin de semana Londres fue testigo de los conciertos de dos grandes figuras de la industria musical. Por un lado, la histórica banda estadounidense Foo Fighters llenaron el London Estadium con su enérgico rock. Mientras que Taylor Swift cautivó de nuevo a sus fans en el estadio de Wembley en su histórica gira Eras Tour.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche llena música estuvo marcada por la polémica. La leyenda del rock Dave Grohl, quien anteriormente había defendido a Taylor por regrabar su discografía, ahora lanzaba un dardo a la gira de la cantante que rápidamente se viralizó.

Durante un descanso entre canciones, Dave Grohl decidió dirigirse al público con su característico humor: "Sé que antes estábamos bromeando sobre la gira de Taylor Swif. Sé que está en su The Eras Tour. Os lo digo, no queréis sufrir la ira de Taylor Swift". A esto añadió en tono irónico "Nos gusta llamar a nuestra gira The Errors Tour (La Gira de los errores). Hemos tenido más de una cuantas era y también unos cuantos errores. Solo un par. Pero eso es porque nosotros realmente tocamos en vivo. ¿Sabéis? Solo digo. A vosotros os gusta el rock ‘n’ roll de verdad y en vivo, ¿verdad? Vinieron al maldito lugar correcto".

Este comentario antes de tocar su canción Statues, parecía ser una broma inofensiva, pero desató una tormenta en las redes sociales, especialmente entre los seguidores de Taylor.

Los Swifties, conocidos por su gran lealtad a la cantante, no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, el clip de Dave Grohl se llenaba de comentarios de fans defendiendo el gran espectáculo que ofrece Taylor en sus actuaciones en vivo: "Decir que Taylor Swift no actúa en directo es una de las acusaciones más falsas e insultantes que he oído" También comentaron otros ataques que la artista ha recibido de otras estrellas del rock: "Primero Damon Albarn, ahora Dave Grohl. Las envejecidas estrellas del rock se sienten amenazadas por una mujer. ¿Quién le teme a la pequeña Taylor Swift?".

Si hay un problema por parte de Dave Grohl, no es directamente con Taylor Swift, sino con sus fans. A principios de este año, Violet Grohl, la hija de Dave, sufrió el acoso masivo de los Swifties en redes sociales, después de publicar un tuit donde criticaba a la cantante.

En enero de 2024, Violet Grohl usó su entonces cuenta activa de Twitter/X para criticar el uso de los jets privados y su impacto en el medio ambiente. "¿Por qué no puede Taylor Swift simplemente conducir como todos los demás?", tuiteó Violet. Este comentario provocó una ola de ataques en su contra, con los fans de Taylor señalándola de hipócrita debido a que su propio padre también usa jets privados.

Además, algunos seguidores de Swift descubrieron que Violet había dado like a tuits que criticaban al gobierno estadounidense por prestar más atención al deepfake pornográfico del que Taylor Swift fue víctima que a lo ocurrido en Palestina. Esto solo avivó más las llamas, llevando a las Swifties a atacarla aún más, hasta el punto de que Violet tuvo que cerrar su cuenta en Twitter/X. En una historia de Instagram, mencionó que jamás volvería a meterse en una polémica de este estilo en redes sociales.

Muchos sugieren que los comentarios de Dave Grohl en su concierto podrían haber estado motivados el acoso que su hija recibió por parte de las Swifties, más que una crítica directa a Taylor.

En respuesta al revuelo, Taylor Swift, sin mencionar directamente a Foo Fighters o al guitarrista, elogió a su banda durante su concierto en Wembley, Londres: "Este es un momento inolvidable no sólo en mi vida, sino en la de cada uno de los miembros de mi nuestro equipo. Mi banda, que va a tocar en directo vosotros durante tres horas y media esta noche, se lo merece muchísimo. Nunca os olvidaremos Londres".

Mientras ambos artistas continúan con sus exitosas giras, la breve controversia probablemente quedará como una anécdota en la historia de ambos. Sin embargo, demuestra la intensidad de los fans y cómo, en la era digital, ninguna palabra pasa desapercibida.