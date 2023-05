Foo Fighters roba a otra mítica banda el batería para sustituir a Taylor Hawkins

Foo Fighters ha presentado a su nuevo batería un año después de la muerte de su ex batería Taylor Hawkins. El elegido ha sido el veterano músico de sesión Josh Freese y el anuncio ha provocado una pequeña reacción en cadena en el mundo del rock.

Freese había sido miembro de The Offspring desde 2021 hasta 2023 y ha dejado el grupo californiano para unirse a Foo Fighters. A su vez The Offspring, que se encuentran en mitad de un tour mundial, ha sustituido a Freese con Brandon Pertzborn quien hasta hace poco era el batería de Suicidal Tendencies.

La banda reveló la noticia el domingo 21 de mayo en una transmisión en vivo irónica titulada Foo Fighters: Preparando música para conciertos, que prometía "algunas sorpresas".

Grabado en su estudio, la transmisión en vivo se abrió con un segmento en el que jugaban con la posible de su nuevo baterista llamando a una gran cantidad de cameos famosos.

El baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, hizo una entrada ruidosa, solo para quejarse de que alguien estaba bloqueando su camino en el estacionamiento. Tommy Lee de Motley Crue apareció con una entrega de comida, mientras que Danny Carey de Tool apareció con un par de caniches.

Luego, una voz interrumpió el proceso y la cámara pasó a un exasperado Freese, que había estado esperando fuera de cámara detrás de una batería. "¡Disculpe!" él gritó. "¿Podríamos simplemente, como... tocar una canción?".

La transmisión en vivo contó con un conjunto de ocho canciones, incluidas nuevas pistas del próximo álbum número 11 de Foo Fighters, But Here We Are.

En enero, la banda anunció que permanecerían juntos y continuarían actuando después de la muerte de Hawkins, quien murió a los 50 años el año pasado mientras estaba de gira en Colombia.

El primer show de Freese con Foo Fighters tendrá lugar en New Hampshire el 24 de mayo, la primera etapa de una gira mundial que se extenderá hasta finales de 2023.

La gira marca la primera vez que la banda se presenta en vivo desde sus dos conciertos en memoria de Hawkins en septiembre pasado, donde una alineación estelar de músicos, incluidos Paul McCartney, Queen y Mark Ronson, rindieron homenaje al difunto baterista. Freese actuó con Foo Fighters en esos conciertos, tocando la batería de Hawkins.

Freese es un viejo conocido de la escena punk y rock estadounidense desde principios de los 90 acumulando una larga lista de créditos esterlar a lo largo de su carrera de tres décadas. El baterista de 50 años ha sido miembro de Devo desde 1996 y de Vandals desde 1989. También ha estado de gira con Offspring, Guns N' Roses, Danny Elfman, Weezer, Sting, Paramore, Nine Inch Nails y 100 Gecs entre otros.