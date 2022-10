Así es Gas: la nueva red social donde solo vale decir cosas bonitas

A la hora de explicar qué es Gas me tenéis que perdonar la referencia a Homer Simpson que he hecho en la introducción a este artículo, pero es que me viene a la cabeza cómo reaccionarán otras redes sociales a la radical propuesta de esta nueva plataforma. En Gas, solo está permitido decir cosas bonitas, algo así como todo lo contrario del espíritu actual de Twitter.

Bromas aparte, los impulsores de este invento apuntan a un público más joven que el que suele meterse en fregaos en otras redes, y quieren que el buen rollo impere desde sus primeros pasos. Lanzada en agosto de este año, el Wall Street Journal le dedicó esta semana un artículo contando los orígenes de la idea, y cómo es una continuación de una popular app que nació con el mismo espíritu.

Se llamaba TBH (siglas de 'to be honest' o 'para serte sincero'), se publicó en 2017 y en su momento tuvo bastante éxito entre adolescentes norteamericanos. Facebook le echó el guante con rapidez, al ver que le estaba quitando algo de público, compró la empresa y la cerró apenas tres meses después de su lanzamiento.

Nikita Bier fue uno de los fundadores de aquella app, está detrás de Gas y la filosofía es la misma. Los usuarios tienen que completar un formulario para describir a gente de su clase, con descripciones predeterminadas tipo "la persona más bella que vas a conocer" o "un compañero que no tiene miedo de meterse en líos".

La interfaz está simplificada al máximo, pero se pueden crear listas de amigos que tienen que tener algún contacto en común o localización del mismo colegio o instituto, aunque los datos de ubicación solo se usan al darse de alta y la información no se almacena en ningún servidor.

"Los usuarios le han dado crédito a la aplicación por subir su autoestima y hacerlos sentir más queridos", explica Nikita en una entrevista para The Hustle, después de que la app fuera una de las más descargadas de la App Store. Mérito doble porque solo está disponible en algunos estados de Norteamérica, aunque algo nos dice que acabará llegando a otros países.

Los apasionados de Twitter, mejor que mantengan las distancias, Gas no es para ellos. Ah, y pretendía ser sarcástico, que diría Homer.