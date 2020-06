Hace una semana se cumplían cinco años de la que probablemente ha sido la entrevista más popular de ElRubius. Risto Mejide le mandó 'Al Rincón de Pensar' y el célebre creador de contenido se abrió como nunca antes había hecho, hablando de cosas tan personales como su entonces ajetreada vida personal.

"He conocido chicas pero he acabado mal", "La fama es muy difícil de llevar en pareja" son algunas de las reflexiones que entonces dejaba, lamentándose por no haber encontrado una chica antes de que la fama le explotase inesperadamente.

Pero un año después de aquella emotiva confesión algo cambió para siempre (y para bien) en la vida de Rubius. Fue cuando conoció a Irina Isasia, una modelo de aires tomboy pero que ha estado con él en los momentos fáciles y en los menos fáciles.

El 10 de junio cumplió 27 años, y los cuatro últimos los ha pasado sin separarse del youtuber. Fue un año después de comenzar a salir, y tras la insistente persecución de los paparazzi, cuando Rubius se adelantó a las posibles filtraciones y decidió presentarla al mundo de manera oficial.

Fue en el vídeo 'Mi gran aventura en Japón', donde las primeras palabras de la chica eran "Hola criaturitas del señor", saludo típico de su novio. Aunque reservada y en apariencia distante, las chorradas que era capaz de hacer delante de la cámara demostraban que no hay que fiarse de las primeras impresiones. Y es que Rubius no podía salir con una persona aburrida: sale bailando, posando con una peluca ridícula y se la escucha vacilando a su pareja durante ese viaje.

Aunque ella misma se define como "poco femenina" en su perfil de Instagram, es en esa red social donde más deja ver de ella y sus intereses. Fotos muy artísticas y llenas de significado (a veces indescifrable con guiños a sus amigos), además de eventuales menciones muy sutiles al imperio que ha montado su pareja.

Por ejemplo, en la ocasión en la que agradeció a Lolita Aldea (la dibujante de Virtual Hero) haberla convertido en personaje al estilo del cómic de Rubius. Y tampoco tiene problema en aparecer en sus vídeos: ya sea echándose una partida con él o maquillándole durante su retransmisión benéfica.

Antes de salir con Rubén ejercía de modelo desde los 17 años, tras ser descubierta por un cazatalentos. Salió en Vogue o la revista Glamour, y estudió diseño gráfico y dirección de arte, lo mismo que su pareja. Ya con ElRubius a su lado consiguió un trabajo en el Instituto Europeo de Diseño, y de ahí probablemente que su IG sea tan fashion.

Sus apariciones públicas son bastante contenidas, como en la boda de Luzu, donde se lució con un espectacular vestido rojo pero se alejaba de los focos para dejar todo el protagonismo a Rubius.

Algunos comentarios en el último vídeo de ElRubius apuntan a que podría estar participando en el RolePlay de GTA V, aunque no queda del todo claro. Ella siempre ha buscado esa imagen de destacar, si acaso, por sí misma, y se desvincula profesionalmente de lo que pueda aportarle su novio. Lo que no va a negar nadie es que son una de las parejas más altas y más guapas del panorama youtuber mundial.