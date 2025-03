Así es la nueva iniciativa de MrBeast para mejorar la crisis del trabajo infantil en África

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, ha destinado millones de dólares a proyectos benéficos a través de su canal Beast Philanthropy, con iniciativas que van desde alimentar comunidades en Carolina del Norte hasta pagar cirugías o construir hogares para personas sin recursos. Ahora, ha decidido enfocarse en una problemática aún mayor: la explotación infantil en la industria del cacao.

El 20 de marzo, MrBeast anunció en redes sociales que ha comenzado a proporcionar desayunos gratuitos en escuelas de África Occidental con el objetivo de alejar a los niños del trabajo en plantaciones de cacao y fomentar su asistencia a clase. Según explicó, en apenas una semana, la asistencia escolar en una de las instituciones beneficiadas aumentó un 10%. "Los niños tienen más probabilidades de ir a la escuela si saben que recibirán comida", explicó en su publicación.

Pero su compromiso no se detiene ahí. Donaldson afirmó que ha dedicado entre 2.000 y 3.000 horas a estudiar la problemática del trabajo infantil en la región, rodeándose de expertos en la materia. Además, aseguró que utilizará toda su influencia para cambiar la situación: "Me aterra pensar que, si alguien con mi alcance no puede arreglar esto, nadie podrá. Estoy completamente dedicado a esta misión".

Según el Bureau de Asuntos Laborales Internacionales, en Ghana y Costa de Marfil hay aproximadamente 1.56 millones de niños involucrados en la producción de cacao, expuestos a productos químicos peligrosos y condiciones de trabajo extremas.

Mientras lleva a cabo este ambicioso proyecto, MrBeast también se encuentra preparando la segunda temporada de su programa Beast Games en Amazon Prime, cuya primera entrega rompió más de 40 récords Guinness. Su impacto en la plataforma sigue creciendo, pero ahora también busca marcar una diferencia en el mundo real.