Los atracadores de Amouranth son detenidos por no hacer los deberes y cometer una infracción de tráfico

El pasado 2 de marzo, la popular streamer Amouranth vivió momentos de terror cuando varios hombres armados irrumpieron en su casa en Texas exigiendo que les entregara sus criptomonedas. Durante el asalto, Amouranth fue golpeada con una pistola, pero consiguió atraer a los ladrones a otra parte de la casa, donde su esposo Nick los esperaba armado. En el enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido de bala.

Más tarde, la streamer descubrió que los sospechosos estaban siendo atendidos en el mismo hospital al que ella acudió tras el incidente, gracias a la función Find My de su MacBook robado. Pero lo más surrealista de esta historia vino después. La policía de Houston recibió un aviso sobre unas matrículas robadas y acudió a un complejo de apartamentos, donde encontró papeles escolares con el nombre de Demarcus Morri parcialmente dañado. Poco después, identificaron a uno de los sospechosos como Demarcus Morris Jr., un joven de 17 años.

Además, las autoridades estaban buscando un Toyota oscuro, que había sido visto durante el atraco. El 6 de marzo, un agente de tráfico detuvo a un conductor de un Toyota por no usar el intermitente y descubrió que el vehículo no tenía matrícula. Dentro del coche, había una mancha de sangre que no se había limpiado completamente.

El conductor, Bryan Salazar Guerrero, confesó ser el encargado de la huida y reveló que su amigo Dylan Nesho Campbell, de 18 años, organizó el robo. Guerrero, que fue liberado tras pagar una fianza de 100.000 dólares, admitió que aceptó conducir el coche a cambio de bienes robados y que llevó a los atracadores al hospital tras el tiroteo.

Los tres sospechosos han sido acusados de secuestro y robo con agravantes con un arma mortal. Lo que comenzó como un atraco planeado terminó con los delincuentes siendo capturados por descuidos tan simples como olvidar hacer los deberes o no usar el intermitente.