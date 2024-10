Auron confirma que asistirá a la Kings League y participará en la All Star Rubius Cup de Fortnite

Este fin de semana, Auronplay será uno de los grandes protagonistas tanto en la Kings League como en el torneo de Fortnite organizado por Rubius, la All Star Rubius Cup. Tras mucho tiempo de especulación sobre su presencia en la liga de Piqué y compañía, por fin podremos verle en el Cupra Arena. Además, su presencia en el torneo de Rubius también ha sido recibida con mucho cariño por parte de la comunidad.

Por un lado, Auron estará en el Cupra Arena los días 5 y 6 de octubre para asistir a la cuarta jornada de la Kings League y la tercera de la Queens League. Aunque en el pasado se intentó que Auronplay fuera presidente de uno de los equipos de la liga creada por Gerard Piqué, el streamer rechazó la oferta, mostrando poco interés en involucrarse directamente. Sin embargo, ha decidido asistir como aficionado y se ubicará en la cabina de retransmisión junto a Perxitaa, presidente de Los Troncos FC. La noticia la hizo pública el propio Perxitaa en sus redes sociales y fue confirmada por el equipo.

El sábado, Auron podrá disfrutar del partido de Las Troncas FC frente a Saiyans FC, donde se encontrará con la nueva presidenta del equipo rival, Totakeki, y probablemente con su viejo conocido, Grefg. El domingo será el turno de Los Troncos FC, que se enfrentarán a Jijantes FC. La asistencia de Auron ha generado una gran expectación, ya que es raro verle en eventos presenciales, lo que añade aún más interés a la jornada.

Por otro lado, Auron también ha confirmado su participación en la All Star Rubius Cup de Fortnite, un torneo presencial organizado por El Rubius que reúne a algunos de los mayores creadores de contenido. Auron ha explicado que, a pesar de que no suele asistir a eventos, tiene un cariño especial por Rubius. "Voy allí a pasar un buen rato porque a Rubius le tengo cariño, ya sabéis que yo para ir a un evento me cuesta, pero hay ciertas personas que tienen mi corazoncito y si me piden algo, pues ahí estaré, y Rubius es una de ellas", comentó en uno de sus streams.

La All Star Rubius Cup, que se celebrará el 4 de octubre, reunirá a 100 participantes en una épica competición de Fortnite. La presencia de Auron ha generado un gran entusiasmo entre sus seguidores, que esperan verlo en acción junto a otros grandes nombres del mundo del streaming.