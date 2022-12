Auron sobre Ibai en los ESLAND: "Me gustaría que ganara otro que no fuera él"

"Creo que ganará Ibai, porque es indudablemente un crack por las cosas que ha hecho, pero a mí me gustaría que ganara un streamer-streamer, no sé si me explico". Así hablaba Auronplay sobre las candidaturas de los ESLAND, que pueden hacer que Ibai Llanos rompa absolutamente todos los récords como creador de contenido más laureado de la historia. Se dice rápido.

Para el de Badalona, estaría bien que el ganador a creador del año fuera "un Rubius, un Illojuan, alguien que lo que haga sea streamear, porque Ibai ya está a un nivel superior, y es bueno lo que estoy diciendo. Es como un Netflix". En ningún momento se aprecia antipatía, pero el comentario le llegó al de Bilbao.

"No he visto el clip sino solo la noticia", dijo Ibai, refiriéndose a su presencia en medios de comunicación. "Tenemos buena relación y él lo decía a buenas", asegura, pese a que insiste en que no tuvo tiempo de echar un ojo a las declaraciones textuales en el directo de Auron. Y sin embargo, no está de acuerdo del todo con la crítica.

"No me hace mucha gracia porque noto que parte del público como que me intenta atacar con eso para hacerme sentir mal", dice, en referencia a que hay un sector que opina que "sin eventos no soy nadie". Para contradecir ese veredicto, saca músculo: "Hay mucha gente que disfruta de mi streaming normal, yo jugando, reaccionando o charlando con alguien".

Es cierto que mucho de su contenido es de ese carácter, incluso cuando no pasaba de ser (ojito) el comentarista más popular de los deportes electrónicos españoles. "Mis reacciones de hace unos años en Twitter, antes de ser streamer, se hacían virales a nivel hispanohablante". Recordemos que sus consejos para universitarios, o simples reflexiones sobre temas cotidianos, le ganaron la curiosidad y aplauso de millones de personas mucho antes de que Ocelote le llamara a filas para G2 Esports.

"Yo puedo sacar hora y media de un vídeo de 14 minutos, de las gilipolleces que digo, aunque habrá gente a la que no haga ninguna gracia". Es una reivindicación justa, porque hasta los días más casuales delante de la webcam es capaz de arrancar audiencias de 50.000 espectadores simultáneos. O lo que es lo mismo: cinco veces más que la media de Ninja, el streamer con más seguidores del planeta. Pa que digan.