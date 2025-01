Auron regresa de sus vacaciones y deja entrever el posible regreso de TortillaLand en 2025

Auron ha regresado a la acción tras sus vacaciones y lo ha hecho dejando a sus seguidores emocionados con sus declaraciones sobre el futuro de uno de los proyectos más icónicos de la comunidad de Minecraft. Durante su primer directo del año, el creador de contenido confirmó que TortillaLand, la serie que ha conquistado a miles de fans, podría volver en 2025.

"Esperemos que TortillaLand vuelva este año. Si todo va bien, sí, va a volver, la verdad", anunció Auron a sus espectadores. Aunque no ofreció detalles concretos sobre las fechas o posibles novedades, sus palabras han sido suficientes para desatar el entusiasmo entre los seguidores del servidor.

Además, el streamer dejó claro que todo dependerá de lo que ocurra en 2025 con otra de las grandes series de Minecraft: Karmaland. Auron confesó que planea hablar con Vegetta para saber si el popular servidor tiene planes de regresar este año. "Cuando le pregunté el año pasado, dijo que en 2024 no la iba a hacer, pero, claro, ya estamos en 2025. Le volveré a preguntar para saber los planes, aunque no voy a filtrar nada, evidentemente", explicó, dejando claro que no tiene intención de combinar ambos proyectos. "No se me ocurriría volver a pisar Karmaland con TortillaLand", aseguró.

Estas declaraciones abren la puerta a un 2025 cargado de posibilidades en el universo Minecraft. Así pues, la vuelta de TortillaLand parece estar más cerca que nunca. La parte buena es que si no hay TortillaLand este año, significa que tendremos Karmaland. Desde luego, el regreso de Auron al streaming no podía haber comenzado con mejor pie, reavivando las expectativas de los fans sobre los proyectos que podrían marcar este nuevo año.