AuronPlay deja la puerta abierta a la Kings League: "Piqué, dame un equipo"

AuronPlay ha sorprendido a sus seguidores al lanzar un mensaje directo a Gerard Piqué y Oriol Querol, responsables de la Kings League, sugiriendo entre bromas su interés por liderar un equipo en la popular competición. Durante las finales celebradas en Tenerife, donde acompañó a Perxitaa y Violeta en la victoria de Las Troncas en la Queens League, el streamer dejó claro que ha disfrutado de su papel como apoyo del equipo, aunque ahora se plantea un cambio de rol.

"Si ganaban el split, chicos o chicas, yo dimitía. Ya no me veréis más ni por el Cupra ni por ninguna parte. Yo ya he cumplido como amigo-amuleto", explicó AuronPlay, refiriéndose a su presencia como espectador en los partidos decisivos. Sin embargo, su discurso tomó un giro inesperado cuando añadió: "Piqué, dame un equipo. Echa a alguien y dame un equipo".

El creador de contenido dejó entrever que su interés por la Kings League podría ir más allá del simple apoyo a sus amigos. Aunque ha mantenido un perfil alejado de la competición, su implicación en las últimas semanas —tanto en los partidos como en la relación confirmada con Sara Ismael, estrella de Las Troncas— ha despertado rumores sobre su posible incursión en el proyecto.

La conexión de AuronPlay con la Kings League no es nueva, pero ha cobrado mayor relevancia este año. Su presencia en la final en Tenerife, donde celebró junto a Sara Ismael con un beso que hizo vibrar a la grada, marcó un momento icónico tanto para sus seguidores como para los fanáticos del torneo.

Aunque su pedido a Piqué pareció una broma, no sería extraño imaginar al streamer liderando un equipo en el futuro. Con un formato flexible que ha atraído a grandes nombres del entretenimiento, la Kings League podría ofrecer a AuronPlay el espacio perfecto para explorar una nueva faceta como presidente. Por ahora, el creador cierra el año dejando abierta la puerta a nuevas aventuras en la competición.